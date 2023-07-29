انقلاب سيارة ميكروباص في طريق وادي العلمين وإصابة 17 شخصًا

أصيب 17 شخصًا في إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 على طريق وادي العلمين، اليوم السبت، باتجاه وادي النطروان ، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات المرور ، قد تلقت إشارة من إدارة النجدة تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 بطريق وادي العلمين اتجاه وادي النطروان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص اتضح انقلاب سيارة ميكروباص.

وتراوحت أعمار المصابين بين 7 و35 عامًا، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأجرى رجال المباحث التحريات، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.