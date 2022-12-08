انقلاب ألمانيا.. السلطات تكشر عن أنيابها وتوسع حملات الاعتقالات والمداهمات

بعد يوم من محاولة إنقلاب ألمانيا الفاشل، تتوقع السلطات في البلد الأوروبي شن المزيد من حملات الاعتقالات والمداهمات خلال الأيام المقبلة، تستهدف من لهم صلة بالخلية المتطرفة التي كانت تجهز لقلب نظام الحكم، لصالح أحد أفراد العائلة الملكية، وتنصيبه زعيما للبلاد.

ونجحت قوات الأمن الألمانية في إحباط محاولة الانقلاب التي نفذتها خلية تنتمي لمجموعة “مواطني الرايخ“ صباح أمس الأربعاء، واعتقلت عددا من أفرادها، وعلى رأسهم العقل المدبر لإنقلاب ألمانيا الفاشل، وزعيم الخلية هنري الثالث عشر أو “هاينريش”.

هنري الثالث عشر ، قائد إنقلاب ألمانيا الفاشل، هو أحد آخر أحفاد سلالة حكمت مساحات شاسعة من ألمانيا الشرقية. ويشتبه في أنه تراوده أحلام في أن يصبح الزعيم الجديد للبلاد، حينما دبر محاولة الانقلاب العنيفة للإطاحة بالنظام الديمقراطي، حسبما ذكرت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية.

وقال جورج ماير وزير الداخلية في ولاية تورينجن بشرق ألمانيا لمحطة دويتشلاند فونك الألمانية يوم الخميس: “بناء على خبرتي، عادة ما تكون هناك موجة ثانية من الاعتقالات”.

وكانت الجماعة تسعى إلى تنصيب هاينريش الثالث عشر، الذي يستخدم لقب أمير، المنحدر من عائلة رويس الملكية في تورينجن.

اعتقالات واسعة

اعتقلت السلطات يوم الأربعاء 25 من أعضاء الجماعة وأنصارها في مداهمات شارك فيها نحو ثلاثة آلاف من قوات الأمن، ووصفها ماير بأنها غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا الحديث.

وقال هولجر مونش مدير مكتب الشرطة الاتحادية لمحطة إيه.آر.دي يوم الخميس إن عدد المشتبه بهم في القضية وصل حاليا إلى 54، وإن العدد مرشح للارتفاع.

وأضاف: “حددنا هوية المزيد من الأشخاص الذين لم نتأكد بعد من صلتهم بالجماعة”.

مصادرة أسلحة

وقال مونش إن الشرطة عثرت خلال مداهمات يوم الأربعاء على معدات تتنوع بين سترات واقية وأقواس وسهام وبنادق وذخيرة، فضلا عن مخططات لتشكيل “قيادة لحماية الوطن” وأدلة على تجنيد آخرين.

وتابع مونش قائلا “لدينا مزيج خطر من الناس يتبعون قناعات غير عقلانية بعضهم لديه الكثير من المال وآخرون يملكون أسلحة ولدينا خطة لشن هجمات وتوسيع شبكاتهم”.

الكرملين ينفي تورطه في إنقلاب ألمانيا

من جهة آخرى أكد الكرملين إنه لا مجال للشك في تورط روسي في المؤامرة المزعومة.

وألقي القبض على هنري الثالث عشر في منزله في فرانكفورت، وقاده رجال شرطة يرتدون أقنعة وهو مقيد اليدين ، ويرتدي سروالا قصيرا بلون الخردل وسترة منقوشة من الترتان ، بشعر رمادي طويل.

كما فتشت الشرطة أيضًا نزل الصيد الخاص به في تورينجن حيث اشتبه في أنه يخزن أسلحة ، وفقًا لصحيفة Ostthueringer. الدولة الواقعة في شرق ألمانيا معروفة بقوة اليمين المتطرف هناك.

ورفض مكتب الادعاء الاتحادي التعليق على التقرير ، قائلا فقط كانت هناك مداهمة في تلك المنطقة.

كما رفضت التعليق على كيفية تورط هاينريش في حركة “Reichsbuerger” اليمينية المتطرفة، والتي تنفي وجود الدولة الألمانية الحديثة، والتي يقول المدعون إنها ألهمت مجموعة المعتقلين.

سلالة رويس

قامت سلالة رويس بتسمية جميع أبنائها الذكور هاينريش أو هنري بعد نهاية القرن الثاني عشر تكريما لهنري الرابع، الإمبراطور الروماني المقدس، الذي ورثهم عقارات وييدا وجيرا ، وهما الآن مدن في ولاية تورينجن.

بينما رسميًا ، لم يعد هناك أمراء وأميرات في ألمانيا، استمر بعض الأحفاد مثل هاينريش في استخدام اللقب. وكان قد أطلق على شركته العقارية والخدمات المالية ، ومقرها في فرانكفورت ، “Buero Prinz Reuss”.

منزل رويس ، الذي يرأسه حاليًا هاينريش الرابع عشر الذي يعيش في النمسا، نأى بنفسه سابقًا عن هاينريش الثالث عشر ، واصفًا إياه بالرجل المرتبك الذي يروج لنظريات المؤامرة ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.