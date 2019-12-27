انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالإسكندرية الأحد

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن ضعف وانقطاع مياه الشرب عن أربع مناطق، نظرا لأعمال الصيانة، بدءا من بعد غد الأحد وحتى الاثنين.

ووفقا لصفحة محافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد أوضحت الشركة خلال بيان لها اليوم، أن السبب أعمال الصيانة على الخط الناقل للمياه قطر (1000مم) بمريوط أمام رافع كوم امبو.

وأضاف البيان، أنه سيتم ضعف وانقطاع المياه عن مناطق “اللحوم، والبذور، وجناكليس، البستان المرحلة الأولى والثانية، وكذلك القرى التابعة”.

وأشار إلى أن ذلك سيكون بدءا من يوم الأحد 29/12/2019 في الساعة السادسة صباحاً، ومن المتوقع انتهاء الإصلاحات السادسة مساءً يوم الاثنين 30/12/2019.

وتهيب شركة مياه الشرب بالاسكندرية بالمواطنين والمصانع تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.