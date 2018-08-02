انقطاع المياه في 7 مناطق بالجيزة 6 ساعات

بدور إبراهيمأعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: ( بين السرايات - ش جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – منطقة الدقي – منطقة العجوزة – شارع النيل )، ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل غد الجمعة، إلى الساعة 6 صباحا السبت، ولمدة

بدور إبراهيم

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: ( بين السرايات – ش جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – منطقة الدقي – منطقة العجوزة – شارع النيل )، ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل غد الجمعة، إلى الساعة 6 صباحا السبت، ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالجيزة، أن قطع المياه يتم نظراً لقيام شركة المقاولون العرب، بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل مسار خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.