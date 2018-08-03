انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة مساء اليوم

سمر السيد:أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن إيقاف محطة مياه الجيزة، مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات - شارع جامعة القاهرة - شارع مراد - ميدان الجيزة - حي الدقي - حي العجوزة - شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة) اعتبارا من الثانية عشرة من مساء الجمعة وحتى السادسة صباح غ

سمر السيد: أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن إيقاف محطة مياه الجيزة، مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – ميدان الجيزة – حي الدقي – حي العجوزة – شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة) اعتبارا من الثانية عشرة من مساء الجمعة وحتى السادسة صباح غد السبت، لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة . وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة . وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .