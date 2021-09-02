انقطاع المياه عن 11 منطقة في القاهرة لمدة 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه في 11 منطقة بالمحافظة، لمدة 14 ساعة، بسبب بعض أعمال الصيانة وتحويل مسار أحد خطوط المياه.

وقالت الشركة في بيان إنه نظراً لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم، سيترتب عليه انقطاع المياه عن عدة مناطق.

وأضافت أن المناطق هي (العزب بالمطرية – الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الاسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – ألماظة – السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف).

وتابعت أن انقطاع المياه سيكون اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 04- 09- 2021 وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد الموافق 05 – 09 – 2021 وذلك لمدة 14 ساعة .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.