انقطاع المياه عن مدينة سوهاج لمدة 8 ساعات

أعلن المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، انقطاع المياه عن مدينة سوهاج، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم حتى الساعة السادسة من صباح غدٍ الأربعاء الموافق 22 يناير الحالي، ولمدة ثماني ساعات.

وأضاف أن انقطاع المياه ناتج عن إلغاء خط مياه قُطر 12 بوصة؛ لاعتراضه إنشاءات كوبرى ميدان الثقافة العلوى.

صورة لخط المياه

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة واللازمة لهم خلال تلك الفترة.

تعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.