انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات الأربعاء المقبل (منشور)

نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة).

وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء الموافق 22-9-2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 23-9-2020.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.