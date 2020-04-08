انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه بأحياء (جنوب الجيزة – الطالبية – العمرانية – الهرم – بولاق الدكرور) من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر صفحتها على “فيسبوك” يأتي ذلك نظرا لأعمال الصيانة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة.