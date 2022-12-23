انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر من 8 مساء

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق ( أرض الجولف مدينة نصر – الإمداد والتموين – عمارات رامو – شباب المهندسين – منطقة سيتي ستارز – عمارات المدفعية – جزء من المنطقة السادسة).

ووفقا لبيان الشركة، يأتي ذلك اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة الموافق 23-12-2022 وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 24-12-2022، وذلك نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم أسفل كوبرى الجنزوى بطريق النصر مع تقاطع أحمد فخرى بمدينة نصر.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تُوزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125