انقطاع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة لزيادة نسبة عكارة مياه النيل

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه ببعض مناطق المدينة بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه من الساعة 6 مساء اليوم الأحد، وذلك لحين انخفاض العكارة للنسبة المسموح بها.

وأشار الجهاز إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بقطع المياه عن محطة مياه القاهرة الجديدة:-

( المستثمرين الجنوبية والشمالية_ جميع مناطق اسكان العائلى _ المنطقة الصناعية _ أبوالهول _ الامتداد الجنوبى والأندلس ودار مصر الأندلس _النرجس فيلات وعمارات _ القطاع 3 و4 مركز خدمات المدينة _ اللوتس _ مناطق الجامعة الامريكية _ مناطق الإمتداد الشرقى الايقونة والتمر حنة -القرنفل -دار مصر القرنفل _ الرحاب 2 _ مدينتى ).



علما بأنه سوف يتم ضخ المياه من الآن من خلال خزانات المحطات التي تكفي احتياجات المدينة حتى الساعة السادسة مساء اليوم بإذن الله.



ويوجد سيارات تابعة لجهاز المدينة محملة بمياه الشرب.. ولطلب السيارة الاتصال برقم 15100.

