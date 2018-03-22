انقطاع الكهرباء عن عشرات الملايين في شمال البرازيل

رويترزقال مسؤول إن الكهرباء انقطعت عن أجزاء واسعة من البرازيل مما أثر على عشرات الملايين من المواطنين وبخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد حيث لا يزال النظام ”منهارا فعليا“.وذكرت هيئة الكهرباء في البلاد أن الانقطاع بدأ حوالي الساعة 3.40 بعد ظهر يوم الأربعاء (1940 بت

رويترز

قال مسؤول إن الكهرباء انقطعت عن أجزاء واسعة من البرازيل مما أثر على عشرات الملايين من المواطنين وبخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد حيث لا يزال النظام ”منهارا فعليا“.

وذكرت هيئة الكهرباء في البلاد أن الانقطاع بدأ حوالي الساعة 3.40 بعد ظهر يوم الأربعاء (1940 بتوقيت جرينتش) وأن المشكلة ما زالت قائمة.

وقالت السلطات إن الانقطاع يرجع لعطل في خط تحويل بالقرب من محطة بيلو مونتي لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية. وأثر العطل على حوالي 22.5 في المئة من إجمالي إنتاج الشبكة أي نحو 18 ألف ميجاوات.

وقال وزير التعدين والطاقة فرناندو كويلو فيلو للصحفيين في برازيليا ”افتتح ذلك الخط في الآونة الأخيرة ولم يعمل بعد بكامل طاقته.“ وأضاف ”حدثت زيادة في الطاقة… وتوقف الخط عن العمل“.

وقال لويزي إدواردو باراتا رئيس الشركة الوطنية للكهرباء للصحفيين إن النظام ”انهار فعليا“ في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

وأضاف أن الأمر أقل حدة في بقية أنحاء البلاد وأن الخدمة استؤنفت في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بعد الرابعة مساء يوم الأربعاء بقليل.