انقطاع الطاقة الكهربية يغلق المصانع في الصين

أدى انقطاع الطاقة الكهربية إلى تباطؤ أو إغلاق المصانع في جميع أنحاء الصين في الأيام الأخيرة ، مما أضاف تهديدًا جديدًا لاقتصاد البلاد المتباطئ، بحسب وكالة رويترز.

شهدت معظم أنحاء شرق الصين انقطاع التيار الكهربائي، حيث يعيش ويعمل معظم السكان.

انقطاع الطاقة الكهربية

أغلقت بعض محطات الضخ البلدية، التي يوجد بها بلدة لحث السكان على تخزين مياه إضافية للأشهر القليلة المقبلة ، على الرغم من سحب الإشعار لاحقًا.

هناك عدة أسباب لندرة الكهرباء فجأة في معظم أنحاء الصين. تعيد المزيد من مناطق العالم فتح أبوابها بعد الإغلاق الناجم عن الوباء ، مما أدى إلى زيادة الطلب بشكل كبير على مصانع التصدير الصينية المتعطشة للطاقة.

كان الطلب على تصدير الألمنيوم قوياً ، وهو أحد أكثر المنتجات كثافة في استخدام الطاقة. كان الطلب قويًا أيضًا على الصلب والأسمنت ، في قلب برامج البناء الضخمة في الصين.

مع زيادة الطلب على الكهرباء ، ارتفع أيضًا سعر الفحم لإنتاج تلك الكهرباء. لكن المنظمين الصينيين لم يسمحوا للمرافق برفع تعريفاتها بما يكفي لتغطية التكلفة المتزايدة للفحم. لذلك كانت المرافق بطيئة في تشغيل محطات الطاقة الخاصة بها لعدد أكبر من الساعات.

في مدينة دونغقوان ، وهي مركز تصنيع رئيسي بالقرب من هونج كونج ، استأجر مصنع أحذية يعمل به 300 عامل مولدًا الأسبوع الماضي مقابل 10000 دولار شهريًا لمواصلة العمل.

قال جاك تانج ، المدير العام للمصنع: “هذا العام هو أسوأ عام منذ أن افتتحنا المصنع قبل 20 عامًا تقريبًا”. توقع الاقتصاديون أن اضطرابات الإنتاج في المصانع الصينية ستجعل من الصعب على العديد من المتاجر الغربية إعادة تخزين الأرفف الفارغة ويمكن أن تسهم في التضخم في الأشهر المقبلة.

أصدرت ثلاث شركات إلكترونيات تايوانية مطروحة للتداول العام ، بما في ذلك مورِّدان من شركة أبل وواحد شركة تسلا، بيانات مساء الأحد تحذر من أن مصانعها كانت من بين المتضررين.

أزمة الطاقة مستمرة

من غير المعروف إلى متى ستستمر أزمة الطاقة. وتوقع الخبراء الصينيون أن تعوض السلطات عن طريق تحويل الكهرباء من الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم ، وقالوا إن هذا يمكن أن يحل المشكلة.

قالت شركة ستيت جريد، موزع الكهرباء الذي تديره الحكومة ، في بيان يوم الاثنين إنها ستضمن الإمداد “وتحافظ بحزم على نتائج سبل العيش والتنمية والأمن البشري”.

ومع ذلك ، فقد دفع نقص الكهرباء على مستوى البلاد الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم لنمو الصين هذا العام. خفضت مؤسسة نومورا المالية اليابانية ، توقعاتها للتوسع الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام إلى 3٪ من 4.4٪.

بدأ نقص الكهرباء في تفاقم المشاكل في سلسلة التوريد. أدت إعادة التشغيل المفاجئة للاقتصاد العالمي إلى نقص في المكونات الرئيسية مثل رقائق الكمبيوتر وساعدت في إرباك خطوط الشحن العالمية ، ووضع الكثير من الحاويات والسفن التي تحملها في المكان الخطأ.

تختلف مصادر الطاقة قليلاً. مقارنة بالعام الماضي ، يتزايد الطلب على الكهرباء في الصين هذا العام إلى ما يقرب من ضعف المعدل السنوي المعتاد.

أدت الطلبات المرتفعة على الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية ومعدات التمرينات وغيرها من السلع المصنعة التي تنتجها المصانع الصينية إلى الارتفاع.

تساهم مشاكل الكهرباء في الصين جزئيًا في ارتفاع الأسعار في أماكن أخرى ، مثل أوروبا.

قال الخبراء إن ارتفاع الأسعار في الصين دفع موزعي الطاقة إلى إرسال سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال إلى الموانئ الصينية ، تاركين الآخرين للاندفاع إلى مصادر أخرى.

توليد الكهرباء من الفحم

يأتي ثلثا الكهرباء في الصين من حرق الفحم ، والذي تحاول بكين كبحه لمواجهة تغير المناخ. ارتفعت أسعار الفحم مع الطلب. ولكن نظرًا لأن الحكومة تحافظ على أسعار الكهرباء منخفضة ، خاصة في المناطق السكنية ، فقد زاد استخدام المنازل والشركات.

وفي مواجهة خسائر إضافية مقابل كل طن إضافي من الفحم تحرقه ، أغلقت بعض محطات الطاقة للصيانة في الأسابيع الأخيرة ، قائلة إن ذلك ضروري لأسباب تتعلق بالسلامة.

قال لين بوكيانغ ، عميد معهد الصين للدراسات البشرية ، إن العديد من محطات الطاقة الأخرى تعمل دون طاقتها الكاملة ، وتخشى زيادة الإنتاج عندما يعني ذلك المزيد من الخسائر في المال.

كما أمرت وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين ، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، 20 مدينة ومقاطعة رئيسية في أواخر أغسطس بخفض استهلاكها من الطاقة لبقية العام.

أشار المنظمون إلى الحاجة إلى ضمان تلبية المدن والمقاطعات للأهداف السنوية التي حددتها بكين لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري.

إلى جانب الفحم ، توفر السدود الكهرومائية الكثير من بقية الكهرباء في الصين ، بينما تلعب توربينات الرياح والألواح الشمسية ومحطات الطاقة النووية دورًا متزايدًا.