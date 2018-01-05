انقطاع التيار الكهربائي عن السلوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن انقطاع التيار الكهربائي بمدينة السلوم اليوم الجمعة فى الثانية عشرة ظهرا.

وأوضحت الوزارة – فى بيان عاجل اليوم – أنه فى الساعة 11.55 ظهرا فصلت الدائرة 2 بخط السلوم / مطروح جهد 220 كيلو فولت، و فى الساعة 11.59 فصلت الدائرة 1 لنفس الخط، مما أدى إلى انسحاب الجهد عن السلوم بحمل 5.4 ميجاوات.

وأشارت إلى أنه على الفور توجهت فرق الطوارئ للمرور على الخط لمعرفة أسباب العطل، ويتم تأمين التغذية الكهربية للمنشآت الحيوية بالتغذية البديلة ، وجار عمل اللازم لسرعة عودة التيار الكهربى إلى المناطق المتأثرة.