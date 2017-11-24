انقطاع التغذية الكهربية عن رفح والشيخ زويد

عمر سالم أعلن مركز التحكم القومى أنه فى تمام الساعة 6 مساء انقطع التيار الكهربائي عن مدينتي رفح والشيخ زويد. واوضح المركز في بيان عاجل، أن انقطاع التيار يرجع إلى فصل الدائرة 2 بخط المساعيد/ الشيخ زويد. دير بالذكر أن…

عمر سالم

أعلن مركز التحكم القومى أنه فى تمام الساعة 6 مساء انقطع التيار الكهربائي عن مدينتي رفح والشيخ زويد.

واوضح المركز في بيان عاجل، أن انقطاع التيار يرجع إلى فصل الدائرة 2 بخط المساعيد/ الشيخ زويد.

دير بالذكر أن الدائرة 1 كانت مفصولة بتاريخ 21/11 وأصبحت الدائرتان (2،1) المساعيد/ الشيخ زويد جهد 66 ك.ف خارج الخدمة وهما الدائرتان المغذيتان لكل من الشيخ زويد ورفح خارج الخدمة مما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن تلك المناطق. وجار التنسيق مع الجهات المعنية للاصلاح وعودة التغذية الكهربية فى أسرع وقت.