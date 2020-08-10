لايف

انقطاع الإنترنت في بيلاروس.. والحكومة: السبب غير معروف

بحسب تصريحات لوكاشينكو، فإن هناك من يحاول الضغط على بيلاروس،
المال - خاص 2:20 م, الأثنين, 10 أغسطس 20 2:20 م, الأثنين, 10 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

علّق رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، على انقطاع الإنترنت في البلاد، بأنه لم يتم بمبادرة من السلطات وإنما من الخارج.

وقال لوكاشينكو في لقاء صحفي، إن المختصين يعملون على معرفة المسبب وراء انقطاع الإنترنت، مضيفًا: “شخص ما يتشوق للنزول إلى الشارع، ومن الخارج يقومون بتعطيل الإنترنت الأمر الذي يؤدي لإثارة السكان، والمختصون يعملون على معرفة الجهات التي تسببت وراء قطعه”، بحسب ما نقلت وكالة “بلتا”.

وبحسب تصريحات لوكاشينكو، فإن هناك من يحاول الضغط على بيلاروس، قائلاً: “إنهم يتصرفون بطريقة هجينة في جميع الاتجاهات، ولكننا سنصمد”.

وتعاني شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية في بيلاروس من صعوبات في الوصول إلى بعض المواقع، بالإضافة لمشاكل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكر مراسل “سبوتنيك”، فإن هناك صعوبة في الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية، بالإضافة لعمل المواقع الحكومية بشكل متقطع.

كما أصبح موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام” خارج الخدمة.

وبحسب ما نقل المراسل، فإن وزارة الاتصالات والمعلوماتية في البلاد لم تعلق على هذه المشاكل التي بدأت بشكل جزئي يوم الأحد 9 أغسطس، خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

فيسبوك توسع برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع «رايز آب»

محمود جمال 12:37 م, الأثنين, 6 يوليو 20

مصر تحتل المركز 11 عالمياً فى استخدام «النقل الذكى»

سيد بدر 10:32 ص, الأثنين, 2 مارس 20

«الوكالة الفرنكوفونية» تخصص 500 ألف يورو لتدريبات التحول الرقمى بالجامعات

جهاد سالم 9:58 ص, الأثنين, 2 مارس 20

القومي للاتصالات: ارتفاع سرعة الإنترنت المقدمة بفضل كابلات الفايبر

ياسمين فواز 12:42 ص, الثلاثاء, 25 فبراير 20

وزير الاتصالات: زيادة متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر إلى 28.78 ميجا خلال يناير

المال - خاص 9:15 م, الأثنين, 17 فبراير 20

أكاديمية ذوي الإعاقة تنظم أول دورة لصيانة الحاسبات للمكفوفين

محمود جمال 8:47 م, الأربعاء, 12 فبراير 20