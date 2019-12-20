انفينيكس: نستهدف التركيز على شريحة 3 آلاف جنيه

تستهدف شركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمولة، التركيز على الشريحة السعرية التي تدور حول مستوى 3 آلاف جنيه زيادة أو نقصان.

وقال هنري بارك، مدير العلامة التجارية بالشركة فى مصر، إن انفينيكس تسعى لتزويد المستخدمين الشباب بأحدث التكنولوجيات بأسعار تنافسية، مقارنة مع الشركات الأخرى، وبما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.

واعتبر أن المنافسة فى سوق الهواتف الذكية صعبة للغاية ولكنها تحفز جميع الشركات على تقديم أفضل خدمة للعملاء.

وأضاف بارك لـ “المال” أن شركته احتلت المركز الرابع خلال سبتمبر الماضى فى مبيعات الهواتف الذكية محليا بحصة سوقية بلغت 10.4 % وفقا لإحصائيات مؤسسة الأبحاث التسويقية gfk، وتعاقدت مع شركة i2 لتقديم خدمات ما بعد البيع بجانب 13 مركزا تابعة لكارل كير على مستوى الجمهورية .

وأشار إلى أن انفينيكس لديها متجرين ( ستور) افتتحت أحدهما مؤخرا فى شارع عبد العزيز بمنطقة العتبة، وآخر بالمقطم منذ عام 2016 ، وتنتوي التوسع خلال 2020 بمناطق جديدة .

وكانت الشركة قد طرحت بداية ديسمبر الحالي أحدث هواتفها الذكية بالسوق المحلية وهو infinix S5 بشاشة مقاس 6.6 بوصة، و4 كاميرات خلفية، وأخرى أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، ومعالج من نوع ميدياتيك هيليو بي 22 ، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، ورامات 6 جيجابايت .