انفينيكس للهواتف تتوسع فى 4 أسواق جديدة‎

محمود جمال :كشف أحمد وجيه، مدير مبيعات شركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمولة بمصر، عن قيام الشركة مؤخرا بالتوسع فى 4 أسواق جديدة عالميا، هى الهند وروسيا وأسبانيا وفرنسا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، اليوم الإثنين، لإطلاق هاتفيها الجديدين نوت 4 ، ونوت 4 برو، بالسوق المصرية .أ



محمود جمال :



كشف أحمد وجيه، مدير مبيعات شركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمولة بمصر، عن قيام الشركة مؤخرا بالتوسع فى 4 أسواق جديدة عالميا، هى الهند وروسيا وأسبانيا وفرنسا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، اليوم الإثنين، لإطلاق هاتفيها الجديدين نوت 4 ، ونوت 4 برو، بالسوق المصرية .

أوضح وجيه أن الشركة تأسست عام 2013 ، ولديها تواجد فى 22 دولة حول العالم، ثم اتجهت للتوسع فى منطقة جنوب وغرب أفريقيا، وبالأخص بالسوقين المصرية والنيجيرية.

وأضاف أن انفينيكس لديها 4 مصانع لانتاج الهواتف، منها 3 مصانع بالصين، وأخر بأندونيسيا، موضحا أن الشركة نجحت خلال العاميين الماضيين فى المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى فى سوق الهواتف الذكية بمصر .