اتصالات وتكنولوجيا

«انفينيكس» تطلق سماعتها الجديدة XE21TWS في مصر

الشركة تخطط لإطلاق لاب توب محليا بنهاية 2021
المال - خاص 1:40 م, الأحد, 18 يوليو 21 1:40 م, الأحد, 18 يوليو 21

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أعلنت شركة Infinix الصينية اليوم، عن إطلاق سماعات الأذن الاستريو اللاسلكية XE21TWS الجديدة في مصر.

وقال بن-جامين المدير العام لشركة Infinix Mobility : “توافقاً مع الحمض النووي للعلامة التجارية الشابة والعصرية Infinix، أطلقنا سماعات الأذن Infinix XE21 TWS ، التي تجمع بين التفكير التصميمي عالي الجودة والعصري للهواتف الذكية من Infinix وتوفير تجربة ممتازة لسماعة الأذن وعمر بطارية طويل جدًا”.

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تتيح السماعة الاتصال الفوري مع ناقل حركة مستقر 10 أمتار بفضل رقائق Bluetooth ATS3015 وأحدث تقنيات Bluetooth 5.0 ، حيث إن ناقل الحركة ثنائي القناة ، يتصل مع Infinix XE21 TWS مباشرة قبل اقترانها بالهاتف مع إرسال إشارة سريعة ومستقرة.

كما أطلقت Infinix لا ب توب INBOOK في بعض المناطق حول العالم، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في مصر بنهاية عام 2021.

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ستتوفرInfinix XE21 في الأسواق المصرية في 17 يوليو 2021 بسعر 499 جنيها وبداية من يوم 18 يوليو سيكون هناك FLASH SALE يتضمن عرض HOT10S + XE21 مع خصم 400 جنيه ، وسيكون العرض متاحا على منصتي NOON و XPARK .

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بقلم المال - خاص

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