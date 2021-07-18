«انفينيكس» تطلق سماعتها الجديدة XE21TWS في مصر

أعلنت شركة Infinix الصينية اليوم، عن إطلاق سماعات الأذن الاستريو اللاسلكية XE21TWS الجديدة في مصر.

وقال بن-جامين المدير العام لشركة Infinix Mobility : “توافقاً مع الحمض النووي للعلامة التجارية الشابة والعصرية Infinix، أطلقنا سماعات الأذن Infinix XE21 TWS ، التي تجمع بين التفكير التصميمي عالي الجودة والعصري للهواتف الذكية من Infinix وتوفير تجربة ممتازة لسماعة الأذن وعمر بطارية طويل جدًا”.

تتيح السماعة الاتصال الفوري مع ناقل حركة مستقر 10 أمتار بفضل رقائق Bluetooth ATS3015 وأحدث تقنيات Bluetooth 5.0 ، حيث إن ناقل الحركة ثنائي القناة ، يتصل مع Infinix XE21 TWS مباشرة قبل اقترانها بالهاتف مع إرسال إشارة سريعة ومستقرة.

كما أطلقت Infinix لا ب توب INBOOK في بعض المناطق حول العالم، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في مصر بنهاية عام 2021.

ستتوفرInfinix XE21 في الأسواق المصرية في 17 يوليو 2021 بسعر 499 جنيها وبداية من يوم 18 يوليو سيكون هناك FLASH SALE يتضمن عرض HOT10S + XE21 مع خصم 400 جنيه ، وسيكون العرض متاحا على منصتي NOON و XPARK .