اتصالات وتكنولوجيا

انفينيكس تطلق حملة الحجز المسبق لهاتفها هوت 10.. تعرف على السعر والمواصفات

يتوافر علي موقع سوق دوت كوم ومنصة Xpark
محمود جمال 12:18 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 12:18 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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أعلنت انفينيكس الشركة العالمية الأسرع نمواً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، إطلاق حملة الحجز المسبق لهاتفها الجديد HOT 10 في السوق المصرية بداية من يوم الخميس المقبل 8 أكتوبر بسعر 2275 جنيها.

يتوافر HOT 10 للحجز أونلاين وحصرياً من خلال موقع سوق دوت كوم، ومنصة X-PARK الإلكترونية بعروض وهدايا مميزة للمستخدمين.

ويأتي هاتف HOT 10 بالعديد من المزايا الرائدة التي تشمل أقوى معالج في فئته MediaTek Helio G70 وهومعالج من الفئة المتوسطة، تجلبه Infinix لأول مرة فى الفئة الاقتصادية ليحصد الهاتف الجديد لقب أقوى هاتف ألعاب في تلك الفئة، هذا بجانب شاشة Infinity-O بحجم 6.78 بوصة.

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وكذلك 4 كاميرات خلفية بدقة 16 ميجابكسل مع وضع الرؤية الليلية الفائق، وكاميرا أمامية ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل عالية الدقة بالتجميل الذكي بالذكاء الاصطناعي، و بطارية كبيرة تمت ترقيتها إلى 5200 مللي أمبير / الساعة.

وتطلق انفينيكس هاتفها الجديد HOT 10 فى السوق المصرية، غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، من خلال حدث ضخم عبر شبكة الإنترنت يبث عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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