انفينيكس تطلق أحدث هواتفها نوت 5 من دبي‎

دبي- محمود جمالأطلقت شركة إنفينيكس الصينية للهواتف، اليوم الأحد، أحدث هواتفها بالتعاون مع جوجل العالمية، وهو NOT 5.وقال بنيامين جيانج، مدير الشركة، إن الأخيرة تأسست في عام 2012، وأطلقت أول هاتف محمول يحمل علامتها التجارية في نيجيريا خلال 2013، تبعها طرح عائلة zero ويعمل الجهاز الجديد بنظام التشغ

دبي- محمود جمال

أطلقت شركة إنفينيكس الصينية للهواتف، اليوم الأحد، أحدث هواتفها بالتعاون مع جوجل العالمية، وهو NOT 5.

وقال بنيامين جيانج، مدير الشركة، إن الأخيرة تأسست في عام 2012، وأطلقت أول هاتف محمول يحمل علامتها التجارية في نيجيريا خلال 2013، تبعها طرح عائلة zero ويعمل الجهاز الجديد بنظام التشغيل أندرويد ون.

جاء ذلك على هامش حفل الإطلاق الرسمي الذي عقدته الشركة في مدينة دبي بحضور عدد من مسؤوليها وموزعيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر.

وأوضح بنيامين أن إنفينيكس هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ترانشن جروب والتي بدأت أعمالها في عام ٢٠٠٦ من مدينة هونج كونج

وأشار إلى أن الأولي لديها حضور في 20 دولة حول العالم منها مصر وباكستان وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا وغانا وغينيا والمغرب وكوت ديفوار والهند.

ولفت عارف شودرى، نائب رئيس مجموعه ترانشن جروب المالكة للعلامة التجارية انفينيكس إلى امتلاك الأولى 4 مصانع منها اثنين بالصين ومصنع لإثيوبيا وآخر بالهند وتسعي إلى إتاحة أجهزة هواتف ذكية مزودة بأحدث خدمات القيمة المضافة بأسعار معقولة مع العمل على زيادة ربحية مساهميها وجعل موظيفها أكثر سعادة.

وذكر أن ترانشن يعمل تحتها 3 شركات هواتف وهي إنفينيكس وتكنو وايتيل إلى جانب مشغل المحمول الهندي spice وشركة oraimo الإكسسوارات الذكية وsyinix ويعمل لديها أكثر من 10 آلاف موظف.