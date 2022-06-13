انفينيكس تطرح عروض علي هاتفها «Note 11» لتنشيط السوق

أعلنت شركة انفينيكس الصينية العاملة في مجال صناعة الهواتف الذكية، إطلاق عرض جديد بالتعاون مع هايبر وان على أحدث هواتفها Note 11 والذي يعتبر أول هاتف بشاشة أموليد في فئة الـ 4000 جنيه بالسوق المصري.

وقالت Infinix أن كل من يشتري الهاتف سيحصل على صندوق هدايا متميزحتى 30 يونيو الجاري.ورغم ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بالسوق المصري في الشهور الاخيرة، حافظت انفينيكس على الأسعار التنافسية لهواتفها، مؤكدة على استمرارها فى تقديم العروض خلال الفترة المقبلة لتنشيط السوق مع حرصها على توفير أحدث التكنولوجيات في هواتفها بأسعار في متناول المستخدم المصري.

وأكدت Infinix أن سعيها للتعاون مع الكثير من شركات التجارة لتقديم عروض متميزة للمستخدم سواء أونلاين أو من خلال قنوات البيع العادية ، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، يأتى من حرصها على تقديم أفضل منتج للمستخدم بسعر تنافسي مقبول يحقق له أكبر قيمة مقابل السعرفي ظل ارتفاع الأسعار الموجود بالسوق حالياً وبما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المصري.

وكانت Infinix أطلقت سلسلة هواتف Note 11 في السوق المصري خلال شهر مارس الماضي، وهو يعد ارخص هاتف بشاشة أموليد في مصر، بجانب مواصفاته المتميزة وسعره التنافسي.

ويتميز هاتف Infinix Note 11 بعدد كبير من الامكانيات حيث يأتي مزود بشاشة اموليد 6.7 بوصة المفعمة بالألوان، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ، وشحن سريع بقوة 33 وات.ويأتى Note 11 بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية (RAM)، حيث يأتي الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت قابلة للزيادة، أما الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت، ويتيح الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري يتم وضعه في منفذ منفصل بجانب شريحتي الهاتف.ويتميز Infinix Note 11 بأداء قوي خصوصا أثناء ممارسة الالعاب حيث يأتي بمعالج من شركة ميدياتيك من نوع Helio G88 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2، ومزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فلاش أمامي مزدوج، أما الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 وهي الكاميرا الأساسية، أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه، أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي من نوع QVGA وهي الكاميرا الخاصة بالـ AI Lens، بالإضافة إلى فلاش رباعي من نوع ليد فلاش، ويعمل بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة انفنكس XOS 10، ويتوفر الهاتف باللون الأبيض والأسود والأخضر مع تصميم رائع ونحيف.