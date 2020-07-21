«انفينيكس» تستقبل عيد الأضحى بخصومات على هواتفها الذكية

تطلق شركة انفينيكس الصينية للهواتف الذكية يوم 23 يوليو الجاري وحتى نهاية الشهر “مبادرة عيدك أحلى مع انفينكس”، وهي عبارة عن مجموعة من العروض عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبالمحلات بجميع أنحاء الجمهورية، على كافة الهواتف التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية وهي NOTE 7 و NOTE 7 LITE وHOT 9 احتفالا بعيد الاضحي.

وتأتى تلك المبادرة من انفينكس دعماً لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال توفير هواتف ذكية بأسعار مقبولة لجميع المصريين لتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة وأداء كافة الخدمات الالكترونية التى توفرها الدولة حالياً من خلال الهاتف الذكي.

وقالت شركة infinix إن الهدف من العروض هو إدخال البهجة على المستخدم المصري في تلك الفترة العصيبة، من خلال مجموعة من الهدايا القيمة التى تقدمها انفينكس بهدف إسعاد المصريين.

وبذلك تستمر شركة انفينكس في وعدها بجعل عملائها في طليعة المستخدمين لأحدث التكنولوجيات في مجال الهواتف الذكية على مستوى العالم، من خلال هواتف حديثة بسعر معقول يلبى احتياجات الشباب ويناسب إمكانياتهم تحقيقا لشعارها “المستقبل الآن”.

وتشمل مبادرة “عيدك أحلى مع انفينكس”، 103 فائزين مع 3 جوائز كبرى و100 ساعة ذكية.ويتم عمل المسابقات بطرق مشوقة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي والتى تتم الكترونيا عبر أجهزة المحمول، أوفي المحلات على جميع موديلات الهواتف التى أطلقتها Infinix خلال الفترة الأخيرة سواء NOTE 7 و NOTE 7 LITE و HOT 9 حتى يتسنى للشركة تقديم أفضل تجربة أداء للمستخدم، وتعلن الشركة يوم 23 يوليو الجارى كافة شروط المسابقة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.