انفينيكس تستحوذ على 20 % من مبيعات السمارت فون محليا‎

- جيانج: استمرار المفاوضات مع الحكومة لإنشاء مصنعدبى – محمود جمال :قال بنيامين جيانج العضو المنتدب لشركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمولة، أن المفاوضات بين المجموعة الأم ( ترانشن جروب هولدينج " وبين الحكومة المصرية حول انشاء مصنعها لها بالسوق المحلية مازالت مستمرة .وأكد جيانج على ه

– جيانج: استمرار المفاوضات مع الحكومة لإنشاء مصنع





دبى – محمود جمال :



قال بنيامين جيانج العضو المنتدب لشركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمولة، أن المفاوضات بين المجموعة الأم ( ترانشن جروب هولدينج ” وبين الحكومة المصرية حول انشاء مصنعها لها بالسوق المحلية مازالت مستمرة .

وأكد جيانج على هامش مؤتمر إطلاق احدث هواتف انفينيكيس ” نوت 5 ” اليوم من دبى، أن شركته تستحوذ حاليا على 20 % من مبيعات سوق أجهزة الهواتف الذكية فى مصر، وتسعى للتوسع باستثماراتها خارج الصين خلال المرحلة المقبلة.