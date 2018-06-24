اتصالات وتكنولوجيا

انفينيكس تستحوذ على 20 % من مبيعات السمارت فون محليا‎

- جيانج: استمرار المفاوضات مع الحكومة لإنشاء مصنعدبى – محمود جمال :قال بنيامين جيانج العضو المنتدب لشركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمولة، أن المفاوضات بين المجموعة الأم ( ترانشن جروب هولدينج " وبين الحكومة المصرية حول انشاء مصنعها لها بالسوق المحلية مازالت مستمرة .وأكد جيانج على ه
1:31 ص, الأثنين, 25 يونيو 18 1:31 ص, الأثنين, 25 يونيو 18

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– جيانج: استمرار المفاوضات مع الحكومة لإنشاء مصنع

دبى – محمود جمال :

قال بنيامين جيانج العضو المنتدب لشركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمولة، أن المفاوضات بين المجموعة الأم ( ترانشن جروب هولدينج ” وبين الحكومة المصرية حول انشاء مصنعها لها بالسوق المحلية مازالت مستمرة .

وأكد جيانج على هامش مؤتمر إطلاق احدث هواتف انفينيكيس ” نوت 5 ” اليوم من دبى، أن شركته تستحوذ حاليا على 20 % من مبيعات سوق أجهزة الهواتف الذكية فى مصر، وتسعى للتوسع باستثماراتها خارج الصين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن السوق المصرية أصبح مستقر اقتصاديا وسط توقعات بتحقيقه معدلات نمو قوية.

 

 

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