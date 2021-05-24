اتصالات وتكنولوجيا

«انفينيكس» تتلقى طلبات الحجز المسبق على سلسلة هواتف نوت 10

عبر منصات سوق ونون وإكس بارك
المال - خاص 2:29 م, الأثنين, 24 مايو 21 2:29 م, الأثنين, 24 مايو 21

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أطلقت انفينيكس Infinix الصينية للهواتف الذكية، سلسلة هواتف Note 10 الجديدة كليًا في السوق المصرية، وهي مجموعة جديدة من الهواتف الذكية المتميزة وتشمل ثلاثة هواتف هي:  Note 10 و Note 10 Pro و Note 10 Pro للاتصالات قريبة المدى (NFC).

من جانبه قال مانفريد هونج ، مدير أول للمنتجات في انفينيكس Infinix: “نعلم أن عشاق الهواتف الذكية اليوم يريدون جهازًا يوازن بين الأسلوب وأحدث التقنيات المبتكرة لتجربة غامرة مؤكدًا أن  سلسلة Note 10 توازن بشكل مثالي بين الوظائف ؛ والجماليات والأناقة والابتكار والسرعة ووظائف الألوان ، لتكون الجهاز المثالي الشامل للمحترفين ومحبي الترفيه والمستخدمين العاديين على حد سواء. “

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ويوفر هاتف PRO Note 10 الحائزعلى جائزة iF Design 2021  توازنًا بين العالمين المادي والافتراضي ، وهدوء وصفاء الطبيعة الأم والتصميمات الداخلية الهندسية الحديثة وتصميمات الديكور للعلامات التجارية الفاخرة والهاتف متاح بأربعة ألوان: أسود ، و بنفسجي ، والزمرد الأخضر (حصريًا لـ  Note 10) و Nordic Secret (حصريًا لـ Note 10 Pro).

وأعلنت Infinix  مساء أمس عن بدأ الحجز المسبق للهاتف من خلال منصات التجارة الإلكترونية Souq  و NOON و XPARK  على أن يكون سعر هاتف Note 10 Pro سعة 128 جيجا/ 8 جيجارام بقيمة 3666 جنيه أما Note 10 سعة 128 جيجابايت / 6 جيجارام فيأتي بسعر 3099 جنيه مصري مع هدية سماعة ايربودز لاسلكية.

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وتأتي سلسلة NOTE 10  مع شاشة عالية الدقة (FHD +) مقاس 6.95 بوصة ، ونسبة 91٪ من الشاشة إلى الجسم،  وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام (Note 10 Pro) و 6 جيجا بايت رام (Note 10)، وتم تزويد Note 10 Pro و Note 10 Pro NFC بواسطة معالج MediaTek Helio G95 بالاقتران مع تقنية HyperEngine Gaming من MediaTek ، يستفيد المستخدمون من أوقات استجابة أسرع بنسبة 50٪ واتصال أقوى وتقليل زمن الوصول المنخفض من خلال استخدام نطاقي Wi-Fi المحمول أو الثابت في ذات الوقت.

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