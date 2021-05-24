«انفينيكس» تتلقى طلبات الحجز المسبق على سلسلة هواتف نوت 10

أطلقت انفينيكس Infinix الصينية للهواتف الذكية، سلسلة هواتف Note 10 الجديدة كليًا في السوق المصرية، وهي مجموعة جديدة من الهواتف الذكية المتميزة وتشمل ثلاثة هواتف هي: Note 10 و Note 10 Pro و Note 10 Pro للاتصالات قريبة المدى (NFC).

من جانبه قال مانفريد هونج ، مدير أول للمنتجات في انفينيكس Infinix: “نعلم أن عشاق الهواتف الذكية اليوم يريدون جهازًا يوازن بين الأسلوب وأحدث التقنيات المبتكرة لتجربة غامرة مؤكدًا أن سلسلة Note 10 توازن بشكل مثالي بين الوظائف ؛ والجماليات والأناقة والابتكار والسرعة ووظائف الألوان ، لتكون الجهاز المثالي الشامل للمحترفين ومحبي الترفيه والمستخدمين العاديين على حد سواء. “

ويوفر هاتف PRO Note 10 الحائزعلى جائزة iF Design 2021 توازنًا بين العالمين المادي والافتراضي ، وهدوء وصفاء الطبيعة الأم والتصميمات الداخلية الهندسية الحديثة وتصميمات الديكور للعلامات التجارية الفاخرة والهاتف متاح بأربعة ألوان: أسود ، و بنفسجي ، والزمرد الأخضر (حصريًا لـ Note 10) و Nordic Secret (حصريًا لـ Note 10 Pro).

وأعلنت Infinix مساء أمس عن بدأ الحجز المسبق للهاتف من خلال منصات التجارة الإلكترونية Souq و NOON و XPARK على أن يكون سعر هاتف Note 10 Pro سعة 128 جيجا/ 8 جيجارام بقيمة 3666 جنيه أما Note 10 سعة 128 جيجابايت / 6 جيجارام فيأتي بسعر 3099 جنيه مصري مع هدية سماعة ايربودز لاسلكية.

وتأتي سلسلة NOTE 10 مع شاشة عالية الدقة (FHD +) مقاس 6.95 بوصة ، ونسبة 91٪ من الشاشة إلى الجسم، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام (Note 10 Pro) و 6 جيجا بايت رام (Note 10)، وتم تزويد Note 10 Pro و Note 10 Pro NFC بواسطة معالج MediaTek Helio G95 بالاقتران مع تقنية HyperEngine Gaming من MediaTek ، يستفيد المستخدمون من أوقات استجابة أسرع بنسبة 50٪ واتصال أقوى وتقليل زمن الوصول المنخفض من خلال استخدام نطاقي Wi-Fi المحمول أو الثابت في ذات الوقت.