انفينيكس تبيع 300 وحدة من هاتفها الجديد نوت 7 بعد دقائق من طرحه

كشفت شركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمولة اليوم النقاب عن هاتفها الجديد NOTE 7 عبر حدث ضخم لإطلاق المنتج عبر الإنترنت في مصر.

وبحسب الشركة، فإنه تم بيع ٣٠٠ وحدة من هاتف انفينكس الجديد infinix note 7 على منصتهت xpark الإلكترونية خلال دقائق من بداية حفل الإطلاق ، إلي جانب هدايا المجانية تشكل اكس باند وسماعة بلوتوث من انفينكس .

Infinix تطلق سلسلة NOTE 7 عبر الانترنت.. ونفاذ الكمية في غضون دقائق

وقال بنجامين مدير عام انفينكس موبايل، نحت سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 في مصر ليكون المستخدم المصري من أوائل المستخدمين حول العالم الذي يجرب هاتفنا الجديد.

وأضاف: “كلنا أمل أن يلقى اعجابه حيث وضعنا فية احدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية حول العالم ، والتي لا توجد سوي فى هواتف الفئة العليا لنضعها لأول مرة في فئة الهواتف المتوسطة”.

وتابع: “هذا جزء من رؤيتنا وشعارنا “المستقبل الآن” حيث نسعى لوضع تكنولوجيا المستقبل في متناول أيدي مستخدمينا في مصر وكافة دول العالم”.

من جانبه ألقى، أندري روان مدير العلامة التجارية لإنفينكس في شمال أفريقيا خلال الحدث الضوء على رحلة Infinix التجارية في مصر والطفرة التكنولوجية التي أحدثتها في فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة.

وأكد على سعي انفينكس المستمر لوضع المستخدم المصري فى طلعية المستخدمين حول العالم لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال صناعة الهواتف الذكية من خلال منتجاتها المتميزة بأسعار مقبولة لتقدم أعلى قيمة مقابل السعر، وهي فلسفة انفينكس التي تنتهجها في كافة الأسواق التي تعمل بها وخصوصا السوق المصري.

وأوضح أن انفينكس اطلقت مند تأسيسها في عام 2013 أطلقت 5 سلاسل من منتجات الهواتف الذكية وهي S، Hot ، Note، ZERO، SMART موضحاً أنها حظت بثقة المستخدمين في كافة الدول التي تعمل بها الشركة حيث أن تلك المنتجات قدمت للمستخدم المعادلة الصعبة التي مثلت الحامض النواوي (DNA) لمنتجات INFINIX وهي الأناقة وروعة التصميم والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار أندري إلى أن انفينكس حالياً تعمل في 8 مناطق تضم حوالي 40 دولة حول العالم منتشرة في كافة القارات، مؤكداً انها تستهدف القارة الأفريقية بكافة مناطقها ودولها وحققت نجاحات كبيرة بها.

وشرح عمرو السروجي مدير المنتجات في شركه انفينكس مصر ، أهم مزايا هاتف infinix Note 7 الجديد.

وأوضح أنه يتميز بتصميم أنيق وعصري وبشاشة Infinity-O مع كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل، تفي إمكانيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالجهاز بالتوقعات العالية التي يبنيها المظهر المذهل للكاميرات، مع شاشة عرض Infinity-O الكبيرة مقاس 6.95 بوصات ، يدعم الجهاز أيضًا تجربة ترفيه سلسة مدعومة بمعالج G70 عالي الاداء.

تتيح هذه المزايا للمستخدمين الاستفادة من الجهاز في كل من الإعدادات العادية والمهنية ، دون القلق بشأن نفاد شحن البطارية – بفضل بطارية 5000ميلي أمبير الضخمه والتي يمكن أن تستمر لمدة أربعة أيام في المرة الواحدة. يأتي NOTE 7 الجديد في 3 تصميمات لونية ساحرة الاسود الفضائي والاخضر والازرقمع أنماط دقيقة في الزجاج العاكس ، وكل ذلك بسعر مفضل 2999 جنيه كما تتمتع الشاشة بضمان اضافي لمدة 100 يوم ضد الكسر حيث يتم تغيرها مجاناً، لثقتنا الكبيرة في منتجاتنا وجودتها.

وتابع: “سيتمكن أولئك الذين يقدرون الجماليات بالإضافة إلى التطبيق العملي من استخدام الهاتف بفخر لأنه من المتوقع أن يلبي احتياجات المستخدمين في مجموعة واسعة من السيناريوهات اليومية للاستخدام العادي والمهني”.

وأوضح أنInfinix دخلت في شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية الناشئة Xpark ، لأول مرة لإطلاق مجموعة محدودة من ترويج 300 هاتف من NOTE 7 (الإصدار 128 جيجابايت ذاكره داخليه + 6 جيجابايت من الذاكره العشوائيه)مع سوار Infinix XB05 الذكي وسماعات البلوتوث كحزمة هدايا.

وتم عرض المجموعة بسعر2999 جنيه فقط، والذي كان كثيرًا جذب مجموعة واسعة من المستهلكين ؛ تم بيع المجموعة كاملة الـ 300 هاتف بالهدايا في غضون دقيقة واحدة فقط بعد وقت نشر العرض الترويجي.