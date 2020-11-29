«انفينكس» تنتهي من تركيب خطوط إنتاج هواتفها في مصر

كشف مصدر مسئول في شركة انفينكس الصينية للهواتف المحمولة بمصر عن انتهاء الشركة العالمية من تركيب خطوط لإنتاج أجهزتها المحمولة لدى إحدى الشركات المصرية.

وقال المصدر للمال إن تلك الخطوة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إنتاج للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع نمو مبيعاتها، موضحا أن الشركة الأم تنظر إلى مصر كسوق واعد بالمنطقة، نظرا لما يتمتع به من مقومات جغرافية واقتصادية.

يشار إلى أن مبيعات سوق المحمول في مصر سجلت نموًا بنسبة 3.6% لتصل إلى 10 ملايين و661 ألف جهاز بقيمة بلغت 2 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 10 ملايين و282 ألف وحدة بقيمة 1.7 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK تصدرت”سامسونج الكورية” قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الهواتف بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 24.8%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال تلك الفترة.

حلت “أوبو الصينية” فى المرتبة الثانية فى مبيعات سوق هواتف المحمول مستحوذة على حصة سوقية قدرها 23%، تبعتها “هواوي” فى المركز الثالث بحصة بلغت 13.2%.

وجاءت “ريلمي” فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق هواتف المحمول بحصة سوقية 10.3% من إجمالي المبيعات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وصعدت “ريدمي” للمرتبة الخامسة فى مبيعات سوق هواتف المحمول بعدما أن اقتنصت حصة سوقية 9.4%، أعقبتها “إنفينيكس” فى المركز السادس بحصة بلغت 8.6% من إجمالي المبيعات.

وتوزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية بنسبة بلغت 10.7% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.