انفينكس تشارك عملاءها الاحتفال بإصدار Note 5 بالمولات والنادي الأهلي

المال- خاص تشارك شركة infinix mobility limited للهواتف المحمولة عملاءها بعدد من الجولات الاحتفالية والترفيهية داخل كبرى المولات وفرعي النادي الأهلي بمناسبة إطلاق هاتفها الجديد Note 5 الذي يمتاز بشاشة 6 بوصة FHD والأبعاد الجديدة 9:18 وكاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل للاضاءة المنخفضة وبطارية 4500 ب

المال- خاص

تشارك شركة infinix mobility limited للهواتف المحمولة عملاءها بعدد من الجولات الاحتفالية والترفيهية داخل كبرى المولات وفرعي النادي الأهلي بمناسبة إطلاق هاتفها الجديد Note 5 الذي يمتاز بشاشة 6 بوصة FHD والأبعاد الجديدة 9:18 وكاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل للاضاءة المنخفضة وبطارية 4500 بشاحن سريع.

ونظمت Infinix العديد من الأنشطة الترفيهية والتسويقية والمفاجآت و العروض من خلال فريق عمل الشركة لمشاركة عملائها الإحتفال بالهاتف الجديد.

وتواجدت Infinix في أيام العطلات داخل النادي الأهلي بفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر.

وشهدت الاحتفالات اقبالا كبير من رواد واعضاء النادي الأهلي في أجواء من الفرح والسعادة مع فريق infinix.

واستمتعت الأسر والشباب بعروض الفاير شو لأحمد جمال وعروض الباركشن و المارشينج وعروض متنوعه للاطفال وعروض الليزر للمتألق أنور سليمان.

وقامت infinix بتوزيع الهدايا والجوائز على جمهور الاحتفالية.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات الفترة القادمة مع Infinix حتى نهاية شهر يولو الجاري .وذلك ايام العطلات أيام 19، 20، 21، في مول سيتى ستارز، وأيام 26 و27 و28 في مول العرب .