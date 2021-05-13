انفينكس تتعاون مع مصر الخير لإطعام 1300 أسرة بالصعيد

من خلال تزويد الأسر التي تكافح الفقر بكافة احتياجاتها

أعلنت شركة Infinix عن حملة جديدة خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان “دعم المجتمع.. فرصتنا لتطوير المستقبل” لإطعام 1300 أسرة في صعيد مصر، من خلال تزويد تلك الأسر التي تكافح الفقر بكافة احتياجاتها من الطعام خلال الشهر الكريم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

يأتي هذا مشاركة من انفينكس في دعم تقاليد المجتمع المصري والتى تقوم على لم شمل الأسرة وإشاعة الحب والأمل على الرغم من التباعد الاجتماعي.

وتتبنى الشركة برنامجا هادفا للمسئولية المجتمعية يقوم على التواصل العاطفي مع المجتمع ، والمشاركة المستمرة فى التنمية المجتمعية بجانب التنمية الاقتصادية لتحقيق التعاون المثمر لكلا الجانبين الشركة والمجتمع على حد سواء.

وستواصل انفينكس أنشطتها “دعم المجتمع .. فرصتنا لتطوير المستقبل” ليس فقط في الأعمال الخيرية مثل المبادرات الإنسانية والخدمات والمسابقات ولكن أيضًا في البرامج التعليمية للشباب، والرعاية الرياضية طوال عام 2021.