انفوجراف .. ضوابط منح الحوافز الإضافية للمستثمرين

انفوجراف: عبد الباقي حفني :- نصت ضوابط وشروط وقواعد منح المستثمرين الحوافز الإضافية المنصوص عليها بالمسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، على ضرورة أن تكون الشركة بدأت الإنتاج بالفعل وان يعمد المشروع لتعميق المكون المحلي فى منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات او مستلزمات الإنتاج. واش

انفوجراف: عبد الباقي حفني :-

نصت ضوابط وشروط وقواعد منح المستثمرين الحوافز الإضافية المنصوص عليها بالمسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، على ضرورة أن تكون الشركة بدأت الإنتاج بالفعل وان يعمد المشروع لتعميق المكون المحلي فى منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات او مستلزمات الإنتاج.

واشترطت المادة رقم (22) فى المسودة التى تناقش اليوم بالبرلمان، ان تكون مصر أحد البلاد الرئيسية لانتاج منتجات الشركات المستثمرة.

وأكدت المادة، ضرورة اعتماد المستثمرين في تمويل مشروعاتهم على موارد ذاتية من النقد الأجنبي المحول من الخارج، وفقا للضوابط التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزي.

كما لفتت أيضا إلى ضرورة أن تصدر جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 20% للخارج.

ويتضمن الانفوجراف التالي، الشروط كاملة:-



