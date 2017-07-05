انفوجراف.. ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية في مصر

آية رمزى حددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار ضوابط استخدام العمالة الأجنبية في المشروعات الاستثمارية بمصر. ونصت أول بنود المادة العاشرة الخاصة بمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين، من المسودة التى حصلت عليها "المال" مساء أمس، على حق المشروعات الاستثمارية فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة

آية رمزى

حددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار ضوابط استخدام العمالة الأجنبية في المشروعات الاستثمارية بمصر.

ونصت أول بنود المادة العاشرة الخاصة بمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين، من المسودة التى حصلت عليها “المال” مساء أمس، على حق المشروعات الاستثمارية فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، يجوز زيادتها الى 20%، بشرط تشكيل لجنة من الرئيس التنفيذى وعدد من الممثلين تدرس الحاجة للزيادة وتراعى عند موافقتها عدة قواعد.

واشترطت بعض الضوابط على اللجنة دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبى، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل بها، كما نوهت بضرورة حصول اللجنة على رأي الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والذى يتضمن مدى توافر عمالة مصرية فى المهن المطلوبة من عدمه لضمان عدم مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية فى سوق العمل.

ولفتت المادة إلى ضرورة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فى الدولة التى يحمل الأجنبى جنسيتها إن وُجِد، والتزام الشركة أو المنشأة التى يصرح لها باستخدام خبراء او فنيين اجانب بتكليف العاملين المصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء الأجانب للعمل كمساعدين لهم والالتزام بتدريبهم.

ويتضمن الانفوجراف التالى القواعد كاملة:

