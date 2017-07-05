انفوجراف .. شروط تحـويل أرباح المستثمرين للخارج

انفوجراف: عبدالباقي حفني حددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار شروط وآليات تحـويل الأرباح للخارج . واشترطت أولى بنود المادة رقم 19 بالمسودة التي حصلت "المال" على نسخة منها، سداد رأس مال الشركة بحسب نوع العملة الحرة المحولة من الخارج، وأن يكون التمويل وارداً من الخارج قرضاً أو ذاتياً

انفوجراف: عبدالباقي حفني

حددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار شروط وآليات تحـويل الأرباح للخارج .

واشترطت أولى بنود المادة رقم 19 بالمسودة التي حصلت “المال” على نسخة منها، سداد رأس مال الشركة بحسب نوع العملة الحرة المحولة من الخارج، وأن يكون التمويل وارداً من الخارج قرضاً أو ذاتياً كذلك أن يستخدم المال المحول من الخارج في إنشاء أو إقامة أو تشغيل أو توسعة مشروع استثمار التي تزاول أياً من الأنشطة المنصوص عليها بقانون الاستثمار المشار إليه.

ونصت أيضا على أن يحول قيمة ناتج التخارج أو ناتج التصفية بذات عملة التحويل من الخارج و أن يكون التحويل في حدود قيمة ناتج التخارج أو التصفية فقط وبذات عملة التحويل من الخارج على أن يكون التحويل من خلال أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي.

ويتضمن الانفوجراف التالي باقي نصوص المادة:



