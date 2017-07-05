انفوجراف .. شروط التمتع بالحوافز الاستثمارية

انفوجراف : آية رمزي: حددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار شروط التمتع بالحوافز الاستثمارية. وأشارت أول بنود المادة الواحدة والعشرين الخاصة بشروط الحصول على الحوافز الاستثمارية، ضرورة أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري. واشترط البند الثاني من المادة أن يكون تأسيس الشر

انفوجراف : آية رمزي:

حددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار شروط التمتع بالحوافز الاستثمارية.

وأشارت أول بنود المادة الواحدة والعشرين الخاصة بشروط الحصول على الحوافز الاستثمارية، ضرورة أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

واشترط البند الثاني من المادة أن يكون تأسيس الشركة والمنشأة أو التوسع خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أوضحت المادة ضرورة أن يكون للشركة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ويتضمن الانفوجراف التالي شروط الحوافز كاملة:-



