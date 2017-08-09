انفوجراف .. شروط استخراج بطاقات تموينية جديدة

انفوجراف: آية رمزي فرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية حزمة قيود، أمس، على المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات تموينية جديدة، أبرزها ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 1200 جنيه وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال على 1500 جنيه. كما تنص القواعد، التى أصدرها الوزير على مصل

انفوجراف: آية رمزي

فرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية حزمة قيود، أمس، على المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات تموينية جديدة، أبرزها ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 1200 جنيه وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال على 1500 جنيه.

كما تنص القواعد، التى أصدرها الوزير على مصلحى ونشرتها الجريد الرسمية أمس، على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى عن 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسية عليا وما زالوا من دون عمل، فضلا عن آلا يزيد عدد المستفيدين من الدعم عن 4 أفراد بدلا من 5.

ويتناول الانفوجراف التالي باقي القواعد:



