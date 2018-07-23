انفوجراف| السعودية على خُطى مصر في الإصلاح الاقتصادي

أحمد شوقيتسعى المملكة العربية السعودية إلى الوصول إلى ما يسمى الميزانية المتوازنة بحلول عام 2020؛ وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي ترتكز إلى 3 محاور الأول: زيادة الإيرادات العامة غير النفطية إلى 3 أشعاف بنهاية 2020؛ اعتمادًا على السياحة والتعدين الإيرادات الضريبية (بينها القيمة المضافة)، وغير

أحمد شوقي

تسعى المملكة العربية السعودية إلى الوصول إلى ما يسمى الميزانية المتوازنة بحلول عام 2020؛ وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي ترتكز إلى 3 محاور الأول: زيادة الإيرادات العامة غير النفطية إلى 3 أشعاف بنهاية 2020؛ اعتمادًا على السياحة والتعدين الإيرادات الضريبية (بينها القيمة المضافة)، وغيرها، وخفض المصروفات العامة بما تتضمنه من خفض الأجور، وتنويع مصادر الثروة وتنويع حافظات الاستثمار في الخارج.

جاء ذلك على ضوء مجموعة من التطورات الاقتصادية في المملكة؛ أهمها تراجع أسعار النفط الذي يمثل نحو 80% من إيراداتها، وما ترتب على ذلك من تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتحول الموازنة العامة من الفائض للعجز المتزايد.

ومن متابعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي السعودي؛ يلاحظ أنها تسير على نفس خطى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ وذلك على النحو الذي يوضح الجراف التالي بعضًا منه.



