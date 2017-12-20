سيـــاســة

انفوجراف..استهداف مطار العريش..الحادث 29 بشمال سيناء فى عامين

 هاجر عمران و آية رمزى :   تتخذ الحوادث الإرهابية على شمال سيناء مؤخرا  طابعا تصاعديا  أشد قبحا و  استهدف الإرهابيون أمس مطار العريش أثناء زيارة وزيرى الدفاع الفريق أول صدقى صبحى  و الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار  وهو الهجوم الثانى فى أقل من شهر بالمنطقة بعد الاعت
4:43 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 17 4:43 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 17

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 هاجر عمران و آية رمزى :
 
تتخذ الحوادث الإرهابية على شمال سيناء مؤخرا  طابعا تصاعديا  أشد قبحا و  استهدف الإرهابيون أمس مطار العريش أثناء زيارة وزيرى الدفاع الفريق أول صدقى صبحى  و الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار  وهو الهجوم الثانى فى أقل من شهر بالمنطقة بعد الاعتداء على مسجد الروضة خلال صلاة الجمعة يوم 24 نوفمبر الماضى .

ويمثل حادث أمس الاعتداء رقم 29 فى سلسلة الاعتداءات الارهابية على المنطقة و التى راح ضحيتها العديد من العسكريين و المدنيين على حد سواء وفقا لرصد أجرته المال وضم الاخبار التى نشرتها القوات المسلحة  منذ يوم 24 نوفمبر 2015

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