انفوجراف..استهداف مطار العريش..الحادث 29 بشمال سيناء فى عامين

هاجر عمران و آية رمزى : تتخذ الحوادث الإرهابية على شمال سيناء مؤخرا طابعا تصاعديا أشد قبحا و استهدف الإرهابيون أمس مطار العريش أثناء زيارة وزيرى الدفاع الفريق أول صدقى صبحى و الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وهو الهجوم الثانى فى أقل من شهر بالمنطقة بعد الاعت

هاجر عمران و آية رمزى :



تتخذ الحوادث الإرهابية على شمال سيناء مؤخرا طابعا تصاعديا أشد قبحا و استهدف الإرهابيون أمس مطار العريش أثناء زيارة وزيرى الدفاع الفريق أول صدقى صبحى و الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وهو الهجوم الثانى فى أقل من شهر بالمنطقة بعد الاعتداء على مسجد الروضة خلال صلاة الجمعة يوم 24 نوفمبر الماضى .

ويمثل حادث أمس الاعتداء رقم 29 فى سلسلة الاعتداءات الارهابية على المنطقة و التى راح ضحيتها العديد من العسكريين و المدنيين على حد سواء وفقا لرصد أجرته المال وضم الاخبار التى نشرتها القوات المسلحة منذ يوم 24 نوفمبر 2015

