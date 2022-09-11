انفنيتي انيرجي: 18 محطة شحن سيارات كهربائية في قمة المناخ و150 سيارة تقل الزائرين

كشف المهندس هشام جمال رئيس مجلس إدارة شركة أنفنيتي إنيرجي تفاصيل دور شركته في قمة المناخ بشرم الشيخ المرتقبة نوفمبر القادم كوب 27 قائلاً : لدينا أكثر من دور بالتوازي مع مؤتمر المناخ القادم .

وقال جمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية ON إن الدكتور مصطفى مدبولي تفقد مشروعات الشركة وأهمها محطات شحن سيارات الكهربائية ورغم أن الشركة لديها نحو 100 محطة شحن لكنها توجهت لشرم الشيخ للقيام بدورها قبيل قمة المناخ في شرم الشيخ.

وأضاف جمال أن مدينة شرم الشيخ ستتحول بحلول قمة المناخ إلى مدينة خضراء ولذا قمنا بتدشين نحو 18 محطة شحن سيارات كهربائية في مدينة شرم الشيخ ومتوقع إستكمالها نهاية الشهر .

وتابع، أن ذلك بإجمالي نقاط شحن 116 نقطة شحن وهو مساهمة في إنجاح المؤتمر، متوقعا ايضاً مساهمة شركة منصور جروب بنحو 150 سيارة كهربائية وقت قمة المناخ كوب 27 لنقل الزائرين.

وأشار إلى أن ذلك بالاضافة إلى التعاون مع شركة أماراتية ومؤسسات شركات الكهرباء بإجمالي طاقة شمسية 15 ميجاوات ستقوم بربط قاعة المؤتمرات أثناء المؤتمر.

وأوضح أن الاتجاه أن معظم السيارات إبان المؤتمر ستكون تعمل بالطاقة الشمسية وحتى وزارة النقل قامت بإمداد المدنية بعدد كبير من الباصات الكهربائية بإجمالي 260 أتوبيس تعمل بالغاز والكهرباء.