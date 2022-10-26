«انفنتي» تخطط لتدشين محطة رياح 200 ميجاوات بالتعاون مع «مصدر» الإماراتية

تخطط شركة انفنتي باور العاملة بمجال الطاقة المتجددة لتدشين محطة شمسية بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت.

الطاقة المتجددة

كشف عمر ناجي، رئيس قطاع الرياح بشركة انفنتي باور، إن مدة تنفيذ المشروع قد تستغرق حوالي عامين، موضحًا أن الشركة تتعاون مع شركة مصدر الإماراتية لتدشين المشروع.

وأضاف، في تصريحات خاصة، على هامش مؤتمر صحفي للشركة، أن الدراسات الخاصة بالمشروع تستغرق من عام إلى عامين، لتنتقل بعدها الشركة إلى مرحلة التنفيذ، موضحًا أن إجمالي قدرات مشروعات الرياح قيد التطوير تصل إلى حوالي 2800 ميجاوات.

وأوضح أن التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر تستلزم التوسع في مشروعات طاقة الرياح والشمس، باعتبار أن الهيدروجين يعتمد في الأساس على الطاقة النظيفة من الشمس والرياح في عمليات التشغيل.

ولفت ناجي إلى أن الشركة تعتزم إجراء دراسات خاصة، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات في مناطق شرق وغرب النيل، خاصة بمحطات طاقة الرياح.