انفلات فى أسعار «كسب الصويا».. والطن يرتفع إلى 41 ألف جنيه

سجلت أسعار «كسب الصويا» مستويات قياسية جديدة، ليرتفع سعر الطن من 37 ألف جنيه إلى 40 و41 ألفًا حسب الأنواع.

وأرجع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ«المال»، سبب الزيادة إلى انخفاض المعروض المحلى والمستورد، وكذلك ارتفاع معدلات سحب بذور الصويا من السوق لزراعتها.

ومن المعروف أن كسب الفول الصوبا هو علف حيوانى يستخدم فى تغذية الماشية والدواجن كونه يحتوى على كميات كبيرة من البروتين الخام تصل نسبته إلى %49.47 و%3 من الألياف.

وأشار إلى ارتفاع سعر طن العلف الداجنى ليتراوح حاليا من 26800 إلى 28400 جنيه.

وأكد ثروت الزينى، نائب اتحاد منتجى الدواجن لـ«المال» أن سعر طن العلف الداجنى ارتفع خلال شهر تقريبًا، إذ سجل بداية مارس الماضى 22400 جنيه للطن، ووصل حاليا إلى 28400.

وأشار «الزينى» إلى أنه رغم المطالبات المستمرة للحكومة لحثها على التدخل لوقف زيادات الأسعار المتتالية فى الأعلاف فإن الخامات ترتفع باستمرار نتيجة وصول كميات منها، بنسبة أقل من احتياجات السوق.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، فى تصريحات سابقة إنه تم الإفراج خلال الفترة من 31 مارس حتى 6 أبريل الحالى عن 210 آلاف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالى 97 مليون دولار بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

وأضاف أن الإفراج شمل 162 ألف طن من الذرة بحوالى 59 مليون دولار، و47 ألفا من فول الصويا، بقيمة 35 مليون دولار إلى جانب إضافات أعلاف بنحو 3 ملايين دولار.

وأشار إلى أن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 6 أبريل 2023 هى 3.756 مليون طن، منها 2.702 مليون طن ذرة، و1.054 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف بقيمة إجمالية بنحو 1.850 مليار دولار.

وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن والحيوانات.

الجدير بالذكر أن اتحاد منتجى الدواجن تقدم بمذكرة مؤخراً إلى 5 جهات رسمية هى وزارات الزراعة والتجارة والتموين ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى، مطالبًا فيها بزيادة معدلات الإفراج على خامات الأعلاف المستوردة.