انفصال أيديولوجي ثنائي «القطبية» عودة التاريخ.. لا نهايته (-3 2)



ربما تكون الكوارث التى حلت بالنظام الدولى جراء «الأحادية الأميركية» منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى، أخف وطأة مما قد يتعرض له المسرح الدولى الذى يتجه باطراد نحو ما يسمى بنظام عديم الأقطاب non polarity.. تتعدد فيه مراكز القوى التى تختلف عن «التعددية القطبية» التقليدية، بأنه ليس على مثيلها من حيث الانضباط بالقواعد الدولية التى كانت تحكم العالم فى حقبة الثنائية القطبية، أو ما قبلها.. «ثلاثة ضد واحد»، ابان سياسات القرن 19 أو ثنائى القطبية منذ النصف الأول من القرن العشرين، ما قد يعرض مقتضيات الأمن والسلم الدوليين لمزيد من الأخطار.. عما هددتهما خلال الحقبات الثلاث السابقة التى ميزت النظام الدولى قبل ولوجه المحتمل إلى «نظام عديم الأقطاب».. لن يمكنه- بسبب تشتت قواه. ولتناقض أهدافه- منافسة الولايات المتحدة الأميركية رغم سلوكياتها الكارثية، وذلك لثلاثة أسباب يعددها «ريتشارد هاس» رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركية- فورين أفيرز مايو- يونيو 2008، بعدم تكافؤ تلك القوى الصاعدة مع الولايات المتحدة من ناحية ، وللسلوك الأميركى الذى قد يقوض من ناحية ثانية ظهور قوى منافسة، وثالثاً بسبب استمرار اعتماد القوى الكبرى الأخرى على النظام الأحادى الدولى الحالى.. الذى للولايات المتحدة دور كبير فيه.

ورغم هذا التفوق- يستطرد هاس، فإن المكانة الأميركية تتراجع باطراد فى المجال الاقتصادى.. بمقارنتها بالعمالقة الآسيويين، وبالدول النفطية، وفى سوق الأوراق المالية والتبادلات التجارية، ويمتد هذا التراجع إلى المجال العسكرى.. إذ برغم الإنفاق الأميركى الفائق، فإن مناطق النزاع التقليدية أحوج إلى غير الأسلحة الحديثة فى أيدى عدد كبير من الجنود.. ليس متوفراً للمجموعات الصغيرة من الجنود الأميركيين المدربين والمسلحين تسلح جيد، ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أيضاً القوة التأثيرية لأميركا، السياسية والدبلوماسية والثقافية، أمام قوى دولية أخرى كالصين والترويكا الأوروبية.. وغيرها من الدول التى باتت تمتلك أوراقاً للضغط فى عدة مجالات دولية حيوية، كما أصبح لها خيارات ثقافية ومعلوماتية منافسة للولايات المتحدة فى تقديم الأخبار والتحليلات.

وإزاء هذه المنطقة الرمادية التى تضم «قطبية أحادية» عاجزة عن التفرد دولياً، إلى جانب مراكز قوى صاعدة.. هى أعجز من أن ترتقى بنفوذها إلى مستوى «التعددية القطبية»، فإن المنظرين يرون استمرار احتياج النظام الدولى إلى الولايات المتحدة بصفتها القوة الأعظم تأثيراً، مقارنة بغيرها.. فى عالم يتصف فى عمومه بأنه «عديم الأقطاب»، الأمر الذى يغرى «المحافظين الجدد» بما يطرحه واحد من أبرز منظريهم «روبرت كيجان» لما سماه «عودة التاريخ».. من خلال تبنى الإدارة الأميركية والعواصم الغربية.. لإنشاء «رابطة الدول الديمقراطية».. غايتها مواجهة التحديات العالمية الجديدة، وفى المحافظة على مصالح الغرب وحلفائه فى وجه الصعود المتزايد للديكتاتوريات الكبرى، وهو ما يشابه سابق مبادرتهم بتشكيل «اللجنة الثلاثية» مطلع السبعينيات (أمريكا الشمالية- أوروبا الغربية- اليابان).. التى كان لها قصب السبق لمحاصرة الشيوعية الدولية كحد أدنى، أو القضاء عليها كحد أقصى خلال ثمانينيات القرن الماضى، إذ ربما يكون نجاح «اللجنة الثلاثية» وقتئذ فى تنفيذ أهدافها.. حافزاً لتشكيل ما يسمى على غرارها «رابطة الديمقراطيات» المرتقبة، على أن أهم ما يميزها عن «اللجنة الثلاثية».. هو أن دولها «تتبنى سياسات خارجية.. هدفها جعل العالم «أكثر أمناً لنمو القيم الديمقراطية الغربية»، الأمر الذى يكمله توازى التحول الديمقراطى بمواجهة نقيضه القيمى عند التخوم الروسية والصينية.. مع دعم غربي مشابه للدول (غير المعادية) التى لا تمثل تحديات استراتيجية للغرب، مما يوحى بأن «المحافظين الجدد» لا يبغون الديمقراطية، إنما تشييد نظرية استراتيجية تسوغ لهم التدخل بالقوة من وراء ظهر المجتمع الدولى ومنظماته، ولكى تؤسس لنهج معين فى العلاقات يتيح انفراد الولايات المتحدة بالقرار الدولى.. طالما ينتفى البديل عنها فى العالم «عديم القطبية»، ما سوف يشكل- بحسب ما يتنبأ كيجان- مواصفات الصراع والمنافسة فى القرن 21.. ليكون بين الدول الديمقراطية والدول السلطوية.. وفق بوصلة نظرية «عودة التاريخ».. لحسابات مصالح القوة والاستراتيجية، لتحل محل نظرية «نهاية التاريخ»، ذلك وسط حشد لمؤيديها من الجمهوريين المحافظين.. فيما لا يعارضها الديمقراطيون الليبراليون، ذلك فى نقلة أيدولوجية صنعت سياسة الولايات المتحدة للعقدين التاليين لتفكك الاتحاد السوفيتى السابق، ومن قبل أن يشهد كل من البيت الأبيض والكريملين ابتداء من العام 2008 تحولات ذات مغزى فى إدارتهما، تؤدى حثيثاً إلى مقاربات بينهما خلال العقد الأخير، أشبه ما تكون بالعودة مجدداً إلى عالم ثنائى القطبية.

