انفردت بها المال .. توقيع اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع الإسلامي للتنمية

سحر نصر : الاتفاقية تتضمن دعم البترول والقمح ومواد غذائية.. وإستراتيجية جديدة مع البنك هانى سنبل : نكثف عملنا في مصر و تسعى لتوفير سلع أساسية مهمة لاقتصادهاأحمد عاشور: وقعت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى ل

سحر نصر : الاتفاقية تتضمن دعم البترول والقمح ومواد غذائية.. وإستراتيجية جديدة مع البنك



هانى سنبل : نكثف عملنا في مصر و تسعى لتوفير سلع أساسية مهمة لاقتصادها

أحمد عاشور:

وقعت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مصر لدعم توفير سلع أساسية.

يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت به “المال” في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان ” مصر تعتزم الحصول علي 6 مليارات دولار من بنك التنمية الإسلامي” من بينهم 3 مليارات دولار، سيتم التوقيع عليهم اليوم لشراء السلع ومثلهم لتمويل المشروعات ضمن إستراتيجية لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذاً للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، مشيرة إلى أنها تتضمن دعم سلع أساسية مثل البترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر.

وأشادت بالدور الذى تلعبه المؤسسة من خلال البرامج التمويلية المختلفة التي تقدمها لمصر، و بلغ إجمالي ماقدمته المؤسسة حتى 2017 حوالي 6.974 مليار دولار، وكان معظم التمويل للنفط الخام والمشتقات النفطية و تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأعربت عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية خلال السنوات المقبلة فى ظل إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والمنتظر الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وأوضح “سنبل” أن الاتفاقية تواكب أهداف ومنطلقات أهداف المؤسسة، لتعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، ورغبةً من المؤسسة في الإسهام الفعال في التنمية في مصر، وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك.

وأضاف : ” نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، ولهذا تكثف المؤسسة في الإسهام الفعال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، وتأتى هذه الاتفاقية في صميم واجباتنا لنساهم في توفير سلع أساسية مهمة لدعم المواطن المصري وهذا مانسعى إليه، لبناء شراكة إستراتيجية وتقديم حلول تجارية متكاملة تصمم خصيصاً لدولنا الأعضاء لدعم الحالات الاجتماعية والاقتصادية”.