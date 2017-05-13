انفراد.. وزير التموين يخفض أسعار السكر

قررت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، تخفيض أسعار سكر التعبئة بنحو 500 جنيه للطن، لتسجل 9 آلاف جنيه، بدلا من 9500، كما خفضت سعره للقطاع الصناعى ليسجل 9250 بدلا من 10.5 ألف جنيه.

وكشف حسن الفندى، رئيس شعبة السكر والحلوى السابق بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، أصدر قرار تخفيض سعر السكر، لتقريب الفارق بين الإنتاج الموجه للتعبئة والمصانع منعًا للتلاعب.

وأرجع الفندى فى تصريحات لـ “المال”، أن قرار تخفيض السعر إلى هبوط أسعار السكر عالميا، إلى جانب توافر مخزون كبير لدى مصانع الإنتاج بعد انتهاء موسم سكر القصب.

وأكد أن تخفيض سعر السكر فى الجملة سيظهر جليًا فى الأسواق خلال أسبوعين على الأكثر، ليصل سعر الكيلو للمستهلك بـ 9.5 جنيه.

وعلمت المال”، أن وزارة التموين بصدد إصدار بيان صحفى خلال ساعات، بقرار الوزير الخاص، بتخفيض أسعار السكر.