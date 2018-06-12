انفراد.. نص قرار خضوع أوبر وكريم للضرائب بأثر رجعي

مها أبو ودن تنفرد "المال" بنشر صورة من نص التعليمات التنفيذية الخاصة بإخضاع نشاط شركتى أوبر وكريم لقانون الضريبة على القيمة المضافة. ووفقًا للنص الذى حصلت "المال" على نسخة منه، فإن خدمة تسهيل أعمال النقل البرى بين السائق والراكب تخضع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13% اعتبارًا من 8 سبتمبر

مها أبو ودن

تنفرد “المال” بنشر صورة من نص التعليمات التنفيذية الخاصة بإخضاع نشاط شركتى أوبر وكريم لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

ووفقًا للنص الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن خدمة تسهيل أعمال النقل البرى بين السائق والراكب تخضع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13% اعتبارًا من 8 سبتمبر 2016، و14% من القيمة اعتبارًا من 1 يوليو 2017.

واعتبرت التعليمات التنفيذية التى أصدرتها مصلحة الضرائب فى هذا الشأن وعاء الضريبة هو قيمة الخدمة المقدمة والمتمثلة فى النسبة التى تحصل عليها المنشأة “الشركة” وهى 20% من قيمة الأجرة.

وألزمت التعليمات الشركتين بتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب، مع مراعة أن خدمة النقل التى يقوم بها السائق معفاة من الضريبة باعتبارها من خدمات النقل البرى وليست خدمة تسهيل، وهى معفاة ضمن قائمة الخدمات المعفاة من الضريبة.