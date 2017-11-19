انفراد.. نص عقد تخصيص 5.5 مليون متر لتحالف بولاريس– أرضك بقناة السويس

التنفيذ على 6 مراحل بواقع مليون متر للواحدة.. و18 عامًا الحد الأقصى للتنمية من وقت تسلم الأرض





24 شهرًا لتطوير %50 من المرحلة الأولى.. و36 شهرًا لتنفيذ %70





أحمد عاشور





حصلت «المال» على نموذج العقد الذى وقّعت عليه الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس مع تحالف “بولاريس– أرضك” لتخصيص 5.5 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، ضمن عدة عقود تم التوقيع عليها، على هامش مؤتمر شباب العالم الذى انعقد فى شرم الشيخ منذ أيام.





وبموجب العقد يقوم التحالف الاستثمارى بتنفيذ المشروع على ست مراحل، وتمثل مساحة كل مرحلة مليون متر تقريبًا من المساحة الكلية لأرض المشروع قابلة للعجز والزيادة، ولا يحق للمطور تسلم المرحلة التالية إلا بعد الانتهاء من تنمية وتسويق ونقل حق الانتفاع لمساحة %70 على الأقل، لمستفيدين نهائيين بحد أقصى 6 سنوات، تبدأ من تاريخ تسلم المرحلة وبحد أقصى 18 سنة لجميع مراحل المشروع تحتسب من تاريخ تسلم أراضى المرحلة الأولى.





ووفقًا للعقد يلتزم المطور بأن يقدم للهيئة خطة التنمية والتطوير والمخطط العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد لاعتمادها خلال 30 يوم عمل. واتفق الطرفان على المشاركة فى الإيرادات المحصَّلة من مقابل حق الانتفاع، على أن يلتزم المطور بسداد نسبة %14 لصالح الهيئة تُحتسب على أساس حد أدنى للتصرف 600 جنيه للمتر المربع، ودون حد أقصى، من إجمالى الإيرادات المحصَّلة التى تقاضاها نظير حق الانتفاع للأراضى المرفقة الممنوحة للمستفيدين النهائيين بحد أدنى سنوى خمسة ملايين جنيه حتى تمام التصرف فى أراضى المشروع.





كما اتفق الطرفان على أن يسدد المطور سنويًّا للهيئة جنيه وربع الجنيه عن كل متر مربع من الأراضى المحبوسة لصالحه، والتى لم يتم تسليمها له حتى الانتهاء من تسليم كل مراحل أرض المشروع، وأن المحاسبة تتم على المساحات المتبقية بعد تسليم كل مرحلة.





ويتضمن العقد أنه خلال 24 شهرًا دخول العقد حيز النفاذ يجب أن ينتهى المطور من تنفيذ %50 على الأقل من تنفيذ أعمال التنمية والتطوير للمرحلة الأولى على أن ترتفع تلك النسبة إلى %70 بعد مرور 36 شهراً.





ويلتزم التحالف المطور بإيداع قائمة بأسماء البنوك التى يرغب فى الحصول على تمويل منها، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد معها، بينما تلتزم الهيئة وعلى نفقتها دون أى أعباء إضافية على المطور، بتوصيل الكهرباء والمياه والطريق الرئيسى إلى حدود أرض المشروع، وفى حال تأخر الهيئة فى تنفيذ التزامها بتوصيل المرافق المشار إليها وفقًا لهذا البند يتم منح المطور مدة إضافية تتفق مع تأثير ذلك على الجدول الزمنى لتنفيذ مراحل المشروع.





كما تتعهد الهيئة بتوفير تلك المرافق خلال سنة ميلادية من تاريخ تسليم كل مرحلة من مراحل أرض المشروع، على أن تكون قدرة الكهرباء 20 ميجاوات، و15 ألف متر مكعب فى اليوم من المياه لكل مرحلة طبقًا لنوع الصناعة واحتياجات المشروعات والنوتة الحسابية… وإلى نصوص العقد..

بموجب هذا العقد تمنح الهيئه المطور حقوق التنمية والتطوير والانتفاع لمساحة 5,5 مليون متر مربع بهدف قيام المطور بتنفيذ المشروع على (6) سته مراحل تنفيذيه فى ارض المشروع طبقا لخطه التنميه والتطوير والمخطط العام المحددين فى الملاحق (7) و(3) التى سيتم اعتمادهم من الهيئه وارفاقهم بهذا العقد.

ملكية واستخدامات ارض المشروع

● لا يجوز فى أى وقت من الأوقات نقل ملكية ارض المشروع للمطور. وأى اتفاقات او اجراءات تخالف ذلك تعتبر غير سارية وتعد سببا للانهاء المبكر طبقا لهذا العقد.

● يتم استخدام ارض المشروع لأداء وتنفيذ أعمال التنمية والتطوير وتوفير بيئة جاذبة للصناعات ويشمل ذلك الأنشطة الصناعية والتجارية والسكنية والأبحاث والتطوير وتجهيزات الإنتاج المساعدة وكذلك الخدمات اللوجستية والخدمات العامة بما يعمل على دعم النشاط الاقتصادى وتوفير فرص عمل أكبر للمصريين.

● يحق للمطور التصرف بمنح حق الانتفاع او التأجير للأراضى الواقعة بارض المشروع موضوع هذا العقد لمستثمرى قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة أو إنشاء مبانى صناعية وخدمية وتجارية ومخازن بارض المشروع ومنح الانتفاع بها أو تأجيرها لمستثمرى قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة وكذلك إقامة مشروعات سكنيه وتاجيرها أومنح حق الانتفاع بها للغير وتحصيل مقابل التأجير أو حق الانتفاع بالأراضى و/أو المبانى ومقابل صيانة عن المرافق العامة والخدمات والمنافع المشتركة، كما أن للمطور حق تقديم الخدمات والمرافق لشاغلى أرض المشروع وتحصيل مقابل تلك الخدمات، وذلك كله وفقا للقوانين والقرارات وقرارات مجلس إدارة الهيئة والقواعد المنظمة.

● لا يجوز للمطور استخدام أو إشغال او السماح باستخدام ارض المشروع لأى غرض أخر غير ماهو مشار إليه فى هذا العقد.

● لا يجوز استخدام ارض المشروع فى اى صناعات ضاره بالبيئة طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولوائح الهيئه المنظمه لذلك.

● يحظر على المطور البحث او استخراج المياه الجوفية داخل اراضى المنطقة الاقتصادية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وبمقابل نقدى تحدده الهيئة.

موقع ارض المشروع

● موقع وحدود ارض المشروع مبينة تفصيلا وفقا لما هو وارد فى الملحق رقم ( 1) قابله للعجز والزياده طبقا لما سيتم تحديده فى محضر التسليم الخاص بكل مرحله.

● تغطى أرض المشروع المحددة فى المادة 4 – 1 مساحة 5،5 كم2 (خمسة ونصف مليون متر مربع) تقريبا، والمساحة الفعلية يتم تحديدها فى الخريطة الملحقة بمحضر التسليم.

● تلتزم الهيئه بالحفاظ على الحدود المقرره بأرض المشروع بموجب هذا العقد للمطور وتضمن خلو أرض المشروع من أى معوقات مادية أو قانونية ظاهرة تؤثر سلبا على تنفيذ المطور لالتزاماته ويعد تسليم أرض كل مرحلة من المراحل الـ6 للمطور تسليماً منه بمعاينة الارض محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وتحمل المسئولية القانونية عنها.

● يتم تنفيذ المشروع على (6) سته مراحل، وتمثل مساحة كل مرحلة مليون متر مربع تقريبا من مساحة ارض المشروع قابلة للعجز والزيادة،على أنه لا يحق للمطور استلام المرحلة التالية إلا بعد إنتهائه من تنمية وتطوير وتسويق و/أو نقل حق الانتفاع لمساحة %70 على الاقل لمستفيدين نهائيين بحد أقصى 6 سنوات للتنمية والتطوير والتسويق تبدأ من تاريخ استلام المرحلة وبحد أقصى 18 سنة لجميع مراحل المشروع تبدأ من تاريخ استلام المرحلة الأولى.

● يقوم المطور باخطار الهيئه بانتهاؤه من %70 من اعمال التنميه والتطوير والتسويق و/أو نقل حق الانتفاع لمساحة %70 لمستفيدين نهائيين، وتلتزم الهيئه فى خلال (10) ايام عمل من استلامها لهذا الاخطار بتسليم المطور الارض الخاصه بالمرحله التاليه.

● وتلتزم الهيئه بكافة الاعمال المطلوبة منها طبقا لهذا العقد وتقديم كافة المساعدات اللازمة للمطور لإتمامه.

شروط النفاذ

تتعهد كل من الهيئه والمطور‏ بالوفاء بشروط النفاذ التالية خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور تبدأ من تاريخ التوقيع أو كما يتم مدها بالاتفاق كتابه بين الأطراف على:

● يتعهد المطور بتأسيس شركة المشروع وفقاً لأحكام المادة 11 من هذا العقد.

● يقدم المطور مسودة العقد النمطى للمستفيدين النهائيين للهيئه فى خلال مده لا تزيد عن 90 يوم عمل من تاريخ التوقيع، على ان تعتمدها الهيئه فى خلال مده لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ استلامها من المطور.

● يلتزم المطور بأن يقدم إلى الهيئه خطة التنمية والتطوير والمخطط العام فى خلال (3) ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد لاعتمادها من الهيئه خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ استلامها من المطور.

● تقوم الهيئة بعرض المواقع المتاحة لتكون أرض المشروع داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يدرس المطور تلك المواقع المتاحة للإختيار منها. وعند موافقة الطرفين على الأرض المخصصة للمشروع يتم التوقيع على الخرائط الخاصة بالأرض وترفق بهذا العقد كملحق رقم (1).

● عند الاتفاق بين الأطراف على أرض المشروع كما هو مشار إليه فى الفقرة 4 بعاليه، تتعهد الهيئه بتسليم المطور المرحلة الاولى من ارض المشروع والتوقيع على محضر الاستلام طبقا للماده 12 من هذا العقد.

عند استيفاء شروط النفاذ يوقع الطرفين محضر للبدء فى تاريخ نفاذ العقد ويحق للأطراف مناقشة وتعديل أياً من بنود العقد طبقا لموقع أرض المشروع كما سيتم اختيارها. وفى حالة عدم استكمال شروط النفاذ لأى سبب فى خلال المدة المشار إليها بعاليه يفسخ هذا العقد تلقائيا دون أى حقوق أو تعويض لأى طرف.

مقابل حق الانتفاع بالأرض وطريقة السداد

● نسب المشاركه فى الايرادات

اتفق الطرفان على المشاركه فى الإيرادات المحصلة من مقابل حق الانتفاع بين الهيئه والمطور، وعليه يلتزم المطور بسداد نسبة %14 (اربعه عشر بالمائه) تحتسب على أساس حد ادنى للتصرف 600 جنيه للمتر المربع ودون حد أقصى وذلك من إجمالى الايرادات المحصلة التى تقاضاها نظير حق الانتفاع للاراضى المرفقة الممنوحه للمستفيدين النهائيين بحد ادنى سنوى (5) خمسه مليون جنيه حتى تمام التصرف فى اراضى المشروع..

● مقابل احتباس الارض

اتفق الطرفان على أن يسدد المطور سنويا للهيئة مبلغ وقدره 1،25 جنيه (جنيه وربع) عن كل متر مربع من الاراضى المحبوسة لصالحه والتى لم يتم تسليمها له بعد حتى الانتهاء من تسليم كافه مراحل ارض المشروع، ومن المعلوم أن المحاسبة تتم على المساحات المتبقية بعد تسليم كل مرحلة.

● طريقه السداد

ا. عند تسليم المرحله الاولى يسدد مقابل احتباس الارض المحدد بالبند (6-2)، عن بقية المساحة المحتبسة لصالح المطور مقدماً ويتم سداد مقابل الاحتباس سنويا من تاريخ استلام المرحلة الأولى وحتى تاريخ تسليم كافه مراحل تنفيذ ارض المشروع.

● بدءا من تاريخ النفاذ، تسدد نسب المشاركه الموضحه بالبند (6-1) كل (6) سته اشهر (تاريخ الاستحقاق لنسب المشاركه) طبقا للحسابات المقدمه من المطور عن عمليات التصرف فى حق الانتفاع للمستفيدين النهائيين.

● على ان يتم سداد كافه المبالغ المحدده بهذه الماده عن طريق تحويلات بنكيه فى حساب الهيئه رقم _______ فى بنك______ او بموجب شيكات مقبوله الدفع تسلم فى مقر الهيئه فى تاريخ الاستحقاق لمقابل الاحتباس ونسب المشاركه، ويقوم المطور بالحصول على ما يفيد تسليم الشيك بمقر الهيئه او التحويل البنكى من البنك المحدد بعاليه.

ولا يحق للهيئه مطالبة المطور بسداد اى مبالغ إضافية نظير اى خدمات او انشاءات يقدمها المطور للمستفيد النهائى فى ارض المشروع.

ويلتزم المطور بتضمين عقود المستفيدين النهائيين الاسعار الحقيقية لسعر متر حق الانتفاع والتى يجب ألا تقل عن السعر المثل وقت التعاقد مع المستفيدين النهائيين وللهيئة الحق فى مطالبة المطور بفارق السعر عن العقود المخالفة.

فوائد المدفوعات المتأخرة

● فى حالة تأخر المطور فى سداد المبالغ المستحقة عليه فى مواعيد تاريخ الاستحقاق فى الماده (6) من هذا العقد، يلتزم المطور بسداد فائدة عن المبالغ المتأخرة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد الفعلى بسعر الكوريدور الصادر عن البنك المركزى المطبق فى حينه.

● فى حاله اعتراض الهيئه على المبالغ المسدده من قبل المطور، تقوم الهيئه بمطالبة المطور بموجب مطالبه كتابيه بسداد المبالغ غير المختلف عليها من قبل الهيئه والفوائد المستحقة على أن يقوم المطور بالسداد خلال (30) يوم.

● فى حالة الاختلاف بين الهيئه والمطور على المبالغ الواجب سدادها او الفوائد عن المبالغ المتاخره يحق للمطور طلب مراجعة هذه المبالغ فى خلال (30) يوم من تاريخ مطالبة الهيئه بها على أن يقوم الطرفين بمراجعة المبالغ بحسن نية والتوصل لصحة هذه المبالغ او تعديلها او رفضها.

● على أن يتم سداد الجزء محل الخلاف بحد أقصى 30 يوم من تاريخ التوصل لاتفاق بين الطرفين بشأنه، بالإضافة إلى الفوائد المقررة عن المبالغ المتأخرة من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ السداد.

مدة حق الانتفاع

مدة حق الإنتفاع باجمالى مساحه ارض المشروع الممنوحة بموجب هذا العقد هى خمسين (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التسليم الخاص بكل مرحله على حدى وتنتهى بنهاية مده الخمسين سنه الخاصه بتلك المرحله على ان تكون قابله للتجديد باتفاق الطرفين، وذلك مع عدم الاخلال بحق الاولويه المشار إليه فى الماده 17 فقره 13.

التعهدات والضمانات

أولا – تتعهد وتضمن الهيئه بما يلي:

● أن لديها الأهلية القانونية اللازمة لأداء التزاماتها الواردة فى هذا العقد وأنها قد حصلت على جميع الموافقات اللازمة لإبرام هذا العقد وأن لوائحها لا تتعارض مع شروط أداء وتنفيذ العقد.

● أن ارض المشروع خالية من أية عوائق مادية ظاهرة أو قانونية أو أى نوع من الالتزامات والإشغالات فى تاريخ التسليم لكل مرحله من مراحل ارض المشروع.

● أنها تلتزم بالقوانين والقرارات المرتبطة بها وجميع متطلبات الجهات الحكومية المصرية لإدارة المنطقة الإقتصادية وحماية البيئة وحماية المياه والتربة.

● عدم وجود أية إجراءات إدارية أو قضائية أو تحكيم تم رفعها أو اتخاذها ضدها وبما يؤثر تأثيراً سلبيا على أداء التزاماتها طبقاً للعقد.

● أن لديها القدرات والإمكانيات المالية والفنية لإبرام وتنفيذ هذا العقد.

● أنها ستقوم خلال(15) يوم عمل بإخطار المطور عند علمها بأى مخالفة لتعهداتها أو ضماناتها.

● فى حالة إصدار اى قوانين او قررات تخص الهيئة لها افضلية عن تلك القوانين او القرارات التى ابرم بموجبها هذا العقد فإنها تتعهد بتعديل بنود العقد بما يتوافق مع تلك القوانين او القرارات.

ثانيا – يتعهد ويضمن المطور بما يلى

● أن لديه الأهلية القانونية اللازمة لأداء التزاماته الواردة فى هذا العقد.

● أن لديه القدرة الفنية والملاءه المالية لتنفيذ التزاماته الوارده بهذا العقد.

● أن جميع نسخ المستندات التى قدمها أو سيقدمها للهيئه حقيقية وسارية المفعول ومطابقة للأصل.

● عدم وجود أية إجراءات قضائية أو تحكيم أو إجراءات إدارية تم رفعها أو اتخاذها ضده وبما يؤثر تأثيراً سلبيا على أداء التزاماته فى هذا العقد.

● عدم وجود تعارض مصالح بين تنفيذه لهذا العقد وأى عقد آخر يكون المطور مرتبطا به فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

● صحه وسلامه كافه المستندات المقدمه منه وإخطاره للهيئه خلال (15) يوم عمل بأى مخالفة لتعهداته أو ضماناته.

الفحص والتفتيش من المطور

● مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) و(9) من هذا العقد، يقر المطور بأنه قام بالفحص والتفتيش والمعاينة التامة النافية للجهالة لأرض المشروع، ومراجعة كل المستندات والمعلومات اللازمة والمتعلقة بها قبل توقيع هذا العقد ويقر بأنه قد قبل حق الانتفاع بالأرض محل هذا العقد والمخصصة للمشروع. طبقا لما اطلع عليه من بيانات وبالحاله التى تم فحص ارض المشروع عليها.

● قبل تاريخ تسليم كل مرحله من مراحل ارض المشروع، يقوم المطور بعمل تقرير بيئى معتمد وعلى نفقته باى نفايات بيئيه خطره قد تتواجد فى ارض المشروع على ان تتعهد الهيئه ببذل اقصى عنايه للتخلص من تلك النفايات قبل تاريخ استلام المرحله المعنيه.

● يقر المطور بأنه يتحمل جميع المخاطر والمسئوليات المرتبطة بهذا الفحص والمعاينة النافية للجهالة.

شركة المشروع

● على المطور أو التحالف خلال مدة شروط النفاذ تأسيس شركة المشروع.

● مع عدم الاخلال بأحكام المادة (14)، على شركة المشروع الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة أنشطتها الخاصه بتنفيذ المشروع.

● على المطور تسليم الهيئه نسخة من مستندات تأسيس شركة المشروع وترخيص مزاولة النشاط والسجل التجارى والبطاقة الضريبية خلال (15) يوم عمل من تاريخ تأسيس شركة المشروع.

● عند تاريخ استلام الهيئه للمستندات المحددة فى المادة 11 – 3، فإن جميع حقوق المطور والتزاماته الواردة فى هذا العقد تنتقل تلقائياً إلى شركة المشروع والتى تحل محله فى هذه الحقوق والإلتزامات.

● يحق لمؤسسى شركة المشروع التصرف فى أسهمهم فى شركة المشروع أو التنازل عن أى من حقوقهم فيها بشرط ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لهم فى جميع الأوقات عن 67% من إجمالى أسهم الشركة، وفيما عدا ذلك يتعين عليهم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

● يلتزم المطور بايداع قائمة باسماء البنوك التى يرغب فى الحصول على تمويل منها والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد معها.

● لا يحق لشركة المشروع ترتيب أية حقوق عينية أصلية أو تبعية أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية بضمان أصول المشروع وحقوق شركة المشروع إلا من البنوك الوارده بالقائمة المعتمدة من قبل الهيئة. ويتعين الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة بالنسبة للبنوك غير الواردة بالقائمة المودعة والمعتمدة من الهيئة.

نقل حق الانتفاع وتسليم ارض المشروع

● عند استيفاء شروط النفاذ، تقر الهيئه بحواله ونقل حق الانتفاع الخاص بأرض المشروع للمطور لكل مرحلة وفقاً للمدد المحددة بهذا العقد لغرض تمكينه من تنفيذ التزاماته طبقاً للعقد والعمل فى أنشطة الاستثمار المتنوعه فى المنطقة الاقتصادية وفقاً للقوانين والقرارات وقرارات مجلس لإدارة الهيئة المنظمة لذلك.

● تلتزم الهيئه بتسليم المطور المرحله الاولى من ارض المشروع فور استيفاء شروط النفاذ بموجب محضر تسليم موقع من الهيئه والمطور وذلك بشرط تسليم المطور للهيئه خطاب الضمان النهائى طبقاً للمادة (22) من العقد.

● فى تاريخ تسليم كل مرحله على حدى طبقا لما هو محدد بهذا العقد، تلتزم الهيئه والمطور بالتوقيع على محضر التسليم الخاص بتلك المرحله وكذلك التوقيع على خريطة المرحله المسلمة من ارض المشروع.

● تقوم الهيئة بإصدار شهادة حق الانتفاع بالأرض للمطور باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، والغرض من ذلك هو عمل اجراءات التوثيق لحق الانتفاع بالأرض واستيفاء التزامات المطور طبقاً للعقد.

● تقوم الهيئة بإصدار شهادة منفصلة لحق الانتفاع بالأرض لكل نشاط يتعلق بالاستثمارات من جانب المطور وفى هذه الحالة يتم معاملة المطور مثل أى مستفيد نهائى.

● يسمح للمطور – بعد تاريخ توقيع العقد وبعد موافقة الهيئة – بدخول أرض المشروع للقيام بأعمال تمهيدية.

المرافق والبنية الأساسية

أولا– على الهيئه:

● تلتزم الهيئه وعلى نفقتها دون أية أعباء إضافية على المطور بتوصيل الكهرباء والمياه والطريق الرئيسى إلى حدود أرض المشروع طبقا لما هو محدد بهذا العقد. وفى حالة تأخر الهيئه فى تنفيذ إلتزامها بتوصيل المرافق المشار إليها وفقاً لهذا البند يتم منح المطور مدة إضافية تتفق مع تأثير ذلك على الجدول الزمنى لتنفيذ مراحل المشروع.

● تتعهد الهيئه باتاحة الكهرباء والمياه والطريق الرئيسى حتى حدود ارض المشروع خلال سنة ميلادية من تاريخ تسليم كل مرحله من مراحل ارض المشروع، على ان يكون قدره الكهرباء 20 ميجا وات و15 الف متر مكعب فى اليوم مياه لكل مرحله طبقا لنوع الصناعة واحتياجات المشروعات والنوته الحسابية

● يحق للهيئة بعد تاريخ التسليم، القيام بأية أعمال خاصة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية والتطوير على أن تعطى الهيئه للمطور إخطار لا تقل مدته عن ثلاثة (3) أيام عمل قبل الموعد المحدد لاجراء المتابعه.

ثانيا – على المطور:

● أداء جميع الأبحاث والدراسات اللازمة لتنفيذ شبكات البنية الاساسية الداخلية وجميع أصول المشروع.

● التخطيط والتصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والصيانة والاداره لأعمال تنفيذ شبكات المرافق داخل ارض المشروع وأى أعمال أخرى تابعة لازمة لتأدية الغرض المطلوب منها بكفاءة عالية وكذلك الترويج لجذب المستفيدين النهائيين طبقاً لخطة التنمية والتطوير المعتمدة.

● فى خلال 24 شهر من تاريخ النفاذ، يجب أن ينتهى المطور من تنفيذ %50 على الأقل من الأعمال الخاصة بتنفيذ اعمال التنميه والتطوير للمرحلة الاولى. فى خلال 36 شهر من تاريخ تسليم كل مرحلة على حدى من مراحل ارض المشروع، يلتزم المطور بالانتهاء من تنفيذ %70 من الأعمال الخاصة بتنفيذ اعمال التنميه والتطوير لتلك المرحلة.

● يلتزم المطور بالتصرف فى حق الانتفاع لـ %70 من الاراضى الخاصه بكل مرحله محدده للانتفاع طبقا للمخطط العام فى مده أقصها سته (6) سنوات من تاريخ تسليم تلك المرحله على الا تتعدى مده تنفيذ اعمال التنميه والتطوير والتصرف فى إجمالى مساحة الارض المخصصة للمشروع ومساحتها 5,5 مليون متر مربع (18) ثمانيه عشر سنه من تاريخ تسليم المرحله الاولى.

● تنفيذ كل ما هو لازم للمحافظة على أصول المشروع بحالة جيدة والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها طوال مدة العقد وتسليمها بحالة جيدة للهيئة فى نهاية العقد.

● الالتزام بأن جميع المواد والخامات والمعدات المستخدمة أو المتضمنة فى أعمال الإنشاء مطابقة لجميع الشروط الواردة فى الاشتراطات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية والقوانين المصرية بما فى ذلك قانون البيئة.

● تقديم كتيبات كاملة بشأن الصيانة والتشغيل لأعمال التنمية والتطويرباللغتين العربية والإنجليزية أو إحداهما إلى الهيئة خلال سنة واحدة بعد التشغيل أو الإنهاء المبكر أيهما أسبق.

التصاريح والموافقات

● على المطور الحصول على جميع التصاريح والموافقات المطلوبة من الهيئة لتنفيذ التزاماته وللعمل فى أنشطة التطوير الخاصة به الواردة فى هذا العقد.

● على المطور الحصول على كافة التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء شبكات المرافق.

● على أن تبذل الهيئة العناية اللازمة لتسهيل حصول المطور على التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع وإصدار تلك التصاريح والموافقات عند تقديمه للمستندات المطلوبة طبقا للقوانين والقرارت المعمول بها.

حقوق الهيئه

بالإضافة إلى الحقوق المقررة للهيئه فى هذا العقد، يحق لها ما يلي:

● الحصول على مقابل حق الانتفاع طبقاً للمادة (6) من هذا العقد، وأية فوائد على المبالغ المتأخرة طبقاً للمادة (7) من هذا العقد.

● الحصول على مقابل احتباس باقى مساحات الارض غير المسلمة بدأ من تاريخ تسليم المرحلة الاولى وفقاً للقيم المنصوص عليها بهذا العقد.

● مراقبة أداء المطور لالتزاماته طبقاً للعقد وبدون التدخل فى الأنشطة العادية للتطوير والتشغيل والخدمات من جانب المطور.

التزامات الهيئه

بالإضافة إلى التزامات الهيئه الواردة فى العقد، تلتزم الهيئه بما يلي:

● اصدار شهادة حق الانتفاع بالأرض للمستفيدين النهائيين المستوفين للشروط المحددة من الهيئة.

● اصدار الموافقات اللازمة طبقا لخطة التنميه والتطويرالمعتمده وفقا للمحلق رقم (7) من هذا العقد وكذلك شهادة حق الانتفاع المطلوبة من المطور.

● بتنفيذ جميع المسئوليات والالتزامات الواردة فى هذا العقد وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

● أن تقدم للمطور القوانين المعنية واللوائح والمواصفات القياسية فى مصر عند طلبها بأحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية فى حالة توافرها.

● ببذل العناية لتفعيل تمتع المشروعات داخل نطاق أرض المشروع بكافة الحوافز والمميزات المشار إليها فى قانون رقم 83 لسنة 2002 والمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 وتعديلاته ووفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

حقوق المطور

بالإضافة إلى الحقوق المقررة للمطور فى هذا العقد، يحق له ما يلي:

● تنمية وتطوير وإدارة وتسويق واستخدام ارض المشروع طبقاً لخطة التنمية والتطوير المعتمدة بالملحق رقم (3) من هذا العقد والمخطط العام الذى سيتم تقديمه من المطور عند اكتمال كل مرحلة على حدى لاعتماده من الهيئة.

● القيام بإنشاء المبانى والمنشآت الخاصة به وكذلك للمستفيدين النهائيين طبقاً للإشتراطات والمواصفات القياسية وما هو وارد فى خطة التنمية والتطوير المعتمدة والواردة بالملحق رقم (7) من هذا العقد.

● إدارة واستخدام المنشآت والمبانى الخاصة به فى ارض المشروع، وإعادة إنشائها والمشاركة فى الأعمال المرتبطة بها.

● تحصيل مقابل استهلاك المرافق من المستفيدين النهائيين عند حدود ارض المشروع طبقا للاشتراطات والقوانين والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن، وفى حالة تحصيل فروق فى مقابل استهلاك المرافق من المستفدين النهائيين يتم اقتسام الزياده بين الهيئه والمطور على ان تسدد نسبه المشاركه من المطور كل 3 اشهر من تاريخ تحصيل المقابل من المستفيدين النهائيين.

● تنفيذ أعمال الإنشاءات وإدارة أصوله فى ارض المشروع بنفسه أو من خلال المقاولين من الباطن.

● لا يحق للمطور إقامة أى مشروعات مرافق ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات تحلية المياه والصرف وتوليد الطاقه والغاز داخل ارض المشروع إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وطبقا لخطه التنميه والتطوير والمخطط العام المعتمد.

● الحصول على الايرادات من اعمال التنمية والتطوير والإدارة وتقديم الخدمات للمستفيدين النهائيين.

● التأمين على كافة أعمال التنمية والتطوير والإنشاءات والمبانى فى أرض المشروع لدى شركات التأمين المؤهلة طبقا للمادة (23) من هذا العقد.

● التفاوض والتعاقد مع السلطات المعنية فى مصر أو أى شركة أخرى بخصوص خطة التنمية والتطوير وسير الإنشاءات وأية أمور أخرى تتعلق بأعمال التطوير.

● توفير المواد والمعدات وماكينات الإنشاء والأدوات ووسائل النقل وقطع الغيار وغيرها اللازمة للاستخدام اليومى لتنفيذ وإكمال التنمية والتطوير فى ارض المشروع من داخل وخارج مصر والاستفادة بالحوافز الضريبية المطبقة.

● الحصول على التسهيلات الائتمانية من داخل وخارج مصر لتنفيذ وإكمال التنمية والتطوير بضمان أصول المشروع كلياً أو جزئياً، بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

● ملكية أصول المشروع خلال مدة حق الانتفاع بالأرض ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأولوية فى تشغيل المشروع لمدة حق انتفاع أخرى بذات الشروط والضوابط وطبقا للاسعار المقررة من الهيئة فى حينه.

● بيع أصول المشروع خلال مدة حق الانتفاع على أن تكون الأولوية للهيئة وذلك وفقاً للسعر العادل الذى تحدده لجنة فنية مالية مقبولة من الطرفين وتضع تقييم للقيمة الإسترشادية للاصول مع قبول الشركة بخصم 10% من هذه القيمة عند موافقة الهيئة على شراء الاصول.

● تتمتع الأصول المملوكة للمطور بذات الحقوق المقررة للمستفيدين النهائيين طبقاً لما هو وارد فى المادة (21) من هذا العقد.

● تحصيل جميع الإيرادات أو الدخل الناتج من تحويل حق الانتفاع بالأرض والتصرف فى الأصول المملوكة للمطور فى ارض المشروع، ويشمل ذلك الحق فى تحويل أو تأجير حق الانتفاع بالأرض أو المبانى للمستفيدين النهائيين وتحصيل المقابل عن ذلك.

● تحصيل جميع الإيرادات أو الدخل الناتج من أى إيجارات أو إدارة بالعمولة لأصول المشروع كلياً أو جزئياً، وكذا الحق فى تحصيل المقابل من المستفيدين النهائيين عن استخدام او ايجارهذه الأصول.

● إعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد وبموجبه، يحق للمطور دخول أرض المشروع والبدء فى كافة الأعمال اللازمة لاعداد التصميمات والرسومات التنفيذية والإعداد للبدء فى التنفيذ والترويج والتسويق للمشروع.

التزامات المطور

بالإضافة إلى التزامات المطور الواردة فى هذا العقد، يلتزم المطور بما يلي:

● على المطورأن يقوم بتصميم وإنشاء وتطوير وصيانة وتحسين كافة الأعمال الخاصة بتنفيذ إعمال التنمية والتطوير وإنشاء المشروع داخل أرض المشروع على نفقته الخاصة طبقا لما هو وارد بالمخطط العام المعتمد من الهيئة وبمراعاة القوانين والمواصفات القياسية والأكواد المصرية، والاشتراطات الخاصة بالهيئة، وأساليب الصناعة الحديثة.

● يكون المطورهو المسئول عن أى قصور فى تصميم وإنشاء أرض المشروع طبقاً للقوانين المصرية.

● على المطور أن يقدم إلى الهيئه تقرير ربع سنوى خلال 10 أيام عمل من تاريخ إنتهاء كل ربع سنة عن سير أعمال الإنشاء والتنمية والتطوير فى ارض المشروع موضحا به الأعمال التى تم تنفيذها خلال مدة التقرير وتلك المتوقع تنفيذها خلال الفترة اللاحقة والوقت المحدد لاستكمالها وأية ظروف من شأنها إعاقة أو تأخير إنجاز تاريخ تشغيل المرحله المعنيه بارض المشروع.

● تنفيذ جميع الاعمال الخاصة بأصول المشروع فى كل مرحلة على حدى كما هو موضح فى خطه التنميه والتطوير وتشغيل وادارة كل مرحلة من مراحل أرض المشروع خلال (36) شهر كحد اقصى والمحددة فى خطة التنمية والتطوير المعتمدة من الهيئه، مع السماح للهيئه بتفقد الأعمال داخل الموقع بعد تقديم إخطار كتابى مسبق.

● الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والمواصفات القياسية فى مصر.

● الاحتفاظ فى مكاتبه فى مصر بسجلات ودفاتر كاملة وصحيحة بالنسخ الأصلية للمشروع وبما يعكس جميع عمليات الإنشاء والتطوير والحسابات والتشغيل وغيرها للفحص من جانب الهيئه.

● استيفاء جميع الالتزامات المالية المستحقة لأى جهة حكومية أو غير حكومية خلال مدة العقد أوعند تسليم أصول المشروع فى نهاية العقد أو عند الإنهاء المبكر.

تصميم وإنشاء ارض المشروع

أولا ” التصميم والإنشاء

● على المطور أن يقوم بتصميم وإنشاء وتحسين كافة الأعمال الخاصة بالتنمية والتطوير داخل أرض المشروع على نفقته الخاصة طبقا لمراحل تطوير المشروع المحدده بخطه التنميه والتطوير وطبقا لما هو وارد بالمخطط العام المعتمد من الهيئه وطبقا للجدول الزمنى لمراحل الانشاء (ملحق رقم 6) وبمراعاة القوانين واللوائح والقرارات والمواصفات القياسية والأكواد المصرية، والإشتراطات الخاصة بالهيئة، وأساليب الصناعة الحديثة.

● على المطور أن يقدم للهيئه خلال (6) سته شهور من تاريخ النفاذ جدول الإنشاء الربع سنوى التفصيلى طبقا لتاريخ التشغيل المحدد فى الجدول الزمنى لمراحل الإنشاء، مبينا به بالتفصيل جميع الأنشطة المقامة فى أرض المشروع وتسلسلها والمدة الزمنية المحددة لإقامتها وتشغيلها.

● على المطور تنفيذ أعمال الإنشاء فى أرض المشروع طبقاً للشروط والموصفات القياسية المصرية ومعايير الجودة المصرية، وأن يسمح للهيئه بتفقد الأعمال داخل الموقع بإخطار مسبق قبل (3) أيام من تاريخ تفقد الأعمال.

● على المطور اتخاذ جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة فى ارض المشروع، ومنع ومكافحة أى تلوث للبيئة ينتج عن أعمال الإنشاء، والتخلص من نفايات الإنشاء ونواتج الهدم طبقاً للقوانين المصرية خاصة القوانين المتعلقة بالبئة والأساليب الحديثة والنظم المتبعة فى المنطقة الاقتصادية.

● على المطور أن يقوم خلال مدة لا تزيد عن (3) ثلاثه شهور من تاريخ انتهاء مدة الإنشاء لكل مرحلة بتسليم الهيئه ما يلي:

● نسخة أصلية وأسطوانة كمبيوتر أو أى وسيلة مستحدثة لحفظ البيانات وعرضها تتضمن كافة التعليمات والبيانات الفنية الخاصة بتصميم وإنشاء أرض المشروع بما فى ذلك التقارير والمستندات والبيانات الحسابية.

● نسخة أصلية من المستندات الفنية والرسومات تتضمن الرسومات الأصلية والرسومات المنفذة والمستندات والتعليمات وشهادات الجودة وسجلات التركيبات والمعاينة.

● نسخة أصلية من المواصفات الفنية والكتالوجات الخاصة بتشغيل الماكينات والمعدات وأى مستندات فنية أخرى أو أى مواد تتعلق بأرض المشروع وفقاً لما تطلبه الهيئة.

ثانيا: توقف أعمال الإنشاء وآليات التعويض

● فى حالة حدوث أية عوائق جسيمة خارجة عن إرادة المطور تؤدى إلى تأخره فى القيام بأعمال الإنشاء لمدة أكثر من 6 أشهر أو تأخره عن تحقيق تاريخ التشغيل لأرض المشروع طبقاً للجدول الزمنى لكل مرحلة، عليه أن يرسل تقريراً ملخصاً إلى الهيئة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتشاف هذه العوائق مبينا به أسباب التأخير والإجراءات التى قام أوسيقوم بها لمنعها أو الحد منها بما يمكنه من إتمام تنفيذ أعمال الإنشاء حسب الجدول الزمنى.

● إذا أدت العوائق المشار إليها فى الفقرة السابقة إلى تأخير المطور فى أعمال الإنشاء وفقا للجدول الزمنى الخاص بها، فعلى الطرفين الاتفاق على تحديد المدة الزمنية الإضافية نتيجة لهذا التأخير.

خلال مدة الإنشاء وعند حدوث أى من:

● تأخر الهيئة فى إصدار تراخيص المبانى أو المستندات والتقارير الأخرى التى تؤثر على تنفيذ أعمال الإنشاء، أو

● اكتشاف أى أشياء لها قيمة تاريخية أو أثرية أو حضارية أو جيولوجية فى أرض المشروع، أو

● وجود عوائق خارجة عن إرادة المطور تؤدى إلى تأخير إنجاز أعمال الإنشاء أو استيفاء تاريخ تشغيل المنطقة حسب الجدول الزمنى.

يحق للمطورالتقدم بطلب للحصول على مدة تعادل مدة التوقف الفعلية تضاف لمدة إنشاء أرض المشروع.

ثالثا: التفتيش على الإنشاءات فى أرض المشروع

● بالإضافة إلى التفتيش من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقانون أو العقد، يحق للهيئه وعلى نفقتها الخاصة وفى حضور المطور أو أى طرف تابع له التفتيش على أعمال الإنشاء خلال مدة الإنشاء للتأكد من إلتزامه بالقوانين واللوائح والقرارات والاكواد وما يتعلق بلوائح الصحة والسلامة المهنية والجودة فى أرض المشروع، وذلك بموجب إخطار يقدم للمطور قبل (3) أيام عمل.

● يجب ألا تؤدى أعمال التفتيش إلى أى معوقات جوهرية لأعمال الإنشاء أو تعطل تقدمها أو توقف تنفيذها.

● تقوم الهيئه بإعداد تقرير كتابى ملخص بنتائج التفتيش يتم إرساله للمطور خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل من تاريخ إنتهاء أعمال التفتيش للسماح للمطور بمعالجة المسائل الواردة فى هذا التقرير.

رابعا: التنازل عن أرض المشروع

● يعتبر المطور متنازلا عن أعمال البنية الأساسية فى أرض المشروع إذا توقف عن تنفيذ أعمال التنمية والتطوير أو جزء أساسى منها لمدة متصلة تزيد عن (6) ستة أشهر فيما عدا حالة القوة القاهرة أو التغيير فى القانون أو الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادته.

● فى حالة تخلى المطور عن أعمال التنمية والتطوير وفقا للحكم المبين أعلاه، يكون من حق الهيئه إرسال إخطار بالإنهاء المبكر طبقا للماده (27) من هذا العقد.

تحويل حق الانتفاع للمستفيدين النهائيين

● للمطور الحق فى تحويل حق الانتفاع بأرض المشروع للمستفيدين النهائيين فى المنطقة الاقتصادية، وتتعهد الهيئه باصدار شهادة حق الانتفاع بالأرض من الهيئة للمستفيدين النهائيين فى حالة استيفاؤهم لإشتراطات الهيئة.

● يحق للمطور تحويل حق الانتفاع بالأرض للمدة الباقية من مدة العقد لنفسه أو للمستفيدين النهائيين للاستثمار فى المنطقة الإقتصادية طبقاً للعقد والقواعد القانونية المقررة.

● قيام المطور بإعداد نماذج العقود التى سيقوم بإبرامها مع المستفيدين النهائيين وإعتمادها من الهيئه فى اول مرة فقط بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والعقد وفى حالة أى تغيير فى هذه النماذج يجب الحصول على موافقة الهيئه.

● تكون الهيئه مسئولة عن اعتماد العقد الموقع بين المطور والمستفيد النهائى من الهيئة وذلك طبقا لإجراءات الاعتماد فى الهيئة.

● على المطور خلال (30) يوم من توقيع العقد مع المستفيد النهائى أن يقدم للهيئه نسخة من هذا العقد.

● على المطور وعند تحويل حق الانتفاع لأية إنشاءات أو مبانى كلياً أو جزئياً لنفسه أو للمستفيدين النهائيين أن يقوم بطلب تحويل حق الانتفاع بالأرض لنفسه أو للمستفيد النهائى، وعلى المطور والمستفيدين النهائيين الحصول على موافقة الهيئه لهذا التحويل والقيام بأى اعتمادات مطلوبة وذلك طبقا لإجراءات الاعتماد بالهيئة.

● على الدائن المرتهن أو أى طرف أخر من الغير يحصل على حقوق الانتفاع بالأرض من خلال التصرف بالبيع للأصول المرهونة عقارياً وفى خلال 30 يوم من تاريخ الحصول على حق الانتفاع بالأرض المرهونه عقارياً القيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتعديل توثيق حق الانتفاع بالأرض بالهيئة.

حقوق المستفيدين النهائيين فى ممتلكاتهم

تخضع حقوق المستفدين النهائيين على ما يقام على الارض محل حق الانتفاع من مبانى ومنشأت وملاحقتها لأحكام وشروط عقد المستفيد النهائى الذى يعده المطور وتعتمده الهيئة طبقاً لأحكام القانون.

خطاب الضمان النهائي

● عند تسليم المرحلة الأولى من أرض المشروع يجب على المطور أن يسلم الهيئة خطاب ضمان نهائى غير مشروط وغير قابل للإلغاء وسارى المفعول لمدة سنة بقيمة 2 دولار أمريكى لكل متر مربع من الأرض التى تم تسليمها. ولا تشمل قيمة خطاب الضمان ما قد يستحق من تعويضات عن الضرر المباشر نتيجة لمخالفة المطور طبقا للمادة 27 وكما يحكم به طبقا للمادة 36.

● على المطور أن يقدم للهيئة ما يفيد تجديد خطاب الضمان النهائى فى موعد غايته 10 (عشرة) أيام عمل قبل انتهاء مدة خطاب الضمان النهائى السارى المفعول، وفى هذه الحالة على الهيئة أن ترد خطاب الضمان النهائى الذى أوشك على الانتهاء للمستثمر.

● ستقوم الهيئة برد خطاب الضمان النهائى خلال 30 (ثلاثين) يوم من تاريخ توقيع المحضر بين الهيئة والمطور والذى يفيد بالانتهاء من %70 من أعمال تنمية وتطوير وتنفيذ المرحلة الأولى على أن يقوم المطور بتسليم الهيئة خطاب ضمان جديد بذات الشروط والقيم المنصوص عليها بهذا العقد فور استلامه خطاب الضمان الخاص بالمرحلة السابقة.

● فى حالة الإنهاء المبكر للعقد نتيجة للقوة القاهرة الممتدة أو التغيير فى القانون أو نتيجة لحالة الإخلال من جانب الهيئة أو نتيجة لقيام الهيئة بإنهاء العقد من طرف واحد دون اسباب ترجع للمطور، يتم إعادة خطاب الضمان النهائى للمطور.

التأمين

على المطور أن يقوم بإبرام وتوقيع بوالص تأمين تغطى مخاطر المشروع والتى تشمل على سبيل المثال (الحريق والسرقه) خلال مدة العقد والمسئوليه المدنيه خلال فتره الانشاءات طبقاً لقوانين التأمين المعمول بها فى مصر، وأن يقدم للهيئه نسخاً من البوالص التى يحصل عليها من وقت إلى أخر، وأن يقوم باستخدام تعويضات التأمين فى إصلاح أو استبدال الأشياء المفقودة أو التالفة كلياً أو جزئياً من المشروع وفقا لما هو مقرر فى هذا الشأن.

الحفريات والآثار والمعادن فى باطن الأرض

● مع عدم الإخلال بحق المطور فى الحصول على مدة إضافية لتنفيذ العقد وفقا للجدول الزمنى وأى تعويض، عليه عند الاكتشاف الفعلى أو المتوقع لأى حفريات أو آثار أو معادن إخطار الهيئة فوراً وإيقاف أعمال الإنشاء فى أرض المشروع.

● عند استلام إخطار المطور، على الهيئه إخطار الجهة الحكومية المختصة خلال (5) أيام عمل للتفتيش على أرض المشروع وتحديد وجود أو عدم وجود حفريات أو آثار أو معادن.

● إذا تبين من تقرير الجهة الحكومية المختصة أن هناك حفريات أو آثار أو معادن فى أرض المشروع أو تم تأخر فى إصدار التقرير لمدة (3) شهور من تاريخ إصدار إخطار المطور والهيئة، فعلى الهيئه أن تعطى المطور موقعاً بديلا من حيث الموقع والمساحة داخل المنطقة الإقتصادية أو يتم تخفيض نسبة مساحة الأرض أو أن تعطى للمطور مدة زمنية إضافية تعادل مدة التوقف أو أن تدفع تكاليف التحويل للموقع البديل أو أن ترد مقابل حق الانتفاع بالأرض المدفوع للمساحة التى تم تخفيضها.

● يقر المطور بأنه ليس له أى حقوق ملكية أو أى مزايا مالية فى أى حفريات أو آثار أو معادن يتم اكتشافها فى أرض المشروع.

تسليم أصول المشروع

● على المطور أن يقوم بتسليم أصول المشروع للهيئه دون مقابل فور تاريخ انتهاء مدة حق الانتفاع لأرض المشروع وفقا لما هو مبين بالملحق رقم 4 (تسليم أصول المشروع).

● أما فى حالة الانهاء المبكر وبعد تسوية النزاعات، يجب ان يقوم المطور بتسليم أصول المشروع للهيئه دون مقابل.

● يلتزم المطور بتسليم اصول المشروع خاليه من ايه عوائق ماديه ظاهره وخالصه من اى التزامات ماليه او قانونيه فى تاريخ انتهاء مده حق الانتفاع.

● تنتهى حقوق وواجبات المطور بخصوص اصول المشروع بموجب هذا العقد تلقائيا فور تسليم أصول المشروع.

الرسوم والضرائب والمستحقات الأخرى

مع عدم الاخلال بالإعفاءات الواردة بقانون المناطق الاقتصادية، على المطور سداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عن أنشطة المشروع طبقاً للقوانين واللوائح المطبقة فى جمهورية مصر العربية اعتباراً من تاريخ تسليم الارض.

حالات المخالفة وإنهاء العقد

أولا -حالات المخالفة من المطور

تعتبر كل حالة من الحالات التالية مخالفة من المطور تعطى للهيئه الحق فى إنهاء العقد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 27 الفقرة الرابعه.

● التأخير فى سداد مقابل حق الانتفاع لمده تزيد عن (60) يوم عن تواريخ الاستحقاق المحدده فى الماده (6) من هذا العقد أو

● التأخير فى بدء تنفيذ أعمال المشروع فى الموقع لمدة تزيد عن3 أشهر من تاريخ التسليم.

● التأخير فى تسليم أو تجديد خطاب الضمان النهائى طبقا للمادة 22 أو

● إفلاس المطور فيما عدا حالة الإفلاس الناتجة بسبب خطأ الهيئه أو حالة القوة القاهرة أو

● التأخير فى تنفيذ (%70) سبعون بالمائه من أعمال التنمية والتطوير لكل مرحله لمدة تزيد عن (3) سنوات من تاريخ تسليم تلك المرحله وبعد ثبوت إخلال المطور وعدم وجود حاله القوه القاهره او ظروف الطارئه او تغيير فى القانون.

● التأخير فى تنفيذ (%70) سبعون بالمائه من التصرف فى اجمالى اراضى كل مرحله طبقا للمخطط العام لمدة تزيد عن (6) سنوات من تاريخ تسليم تلك المرحله وبعد ثبوت إخلال المطور وعدم وجود حاله القوه القاهره او ظروف الطارئه او تغيير فى القانون.

● التأخير فى تنفيذ أعمال التنمية والتطوير والتصرف فى إجمالى مساحة أرض المشروع لمده تزيد عن (18) ثمانيه عشر سنه من تاريخ استلام المطور المرحله الاولى وبعد ثبوت إخلال المطور وعدم وجود حاله القوه القاهره او ظروف الطارئه او تغيير فى القانون.

ثانيا – حالات المخالفة من الهيئه

تعتبر كل حالة من الحالات التالية حالة مخالفة من الهيئه تعطى للمطور الحق فى إنهاء العقد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا العقد.

● التأخير فى تسليم كل مرحله من مراحل ارض المشروع وفقا لما هو وارد فى المادة (12) من هذا العقد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الهيئة رسمياً لاستلام تلك المرحله، أو

● عدم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية (الكهرباء، المياه) حتى حدود الأرض خلال سنة ميلادية من تاريخ استلام المطور لكل مرحلة وفقا للمادة 12 والطريق الرئيسى حتى حدود الارض أو

● سحب أو إلغاء أى موافقات أو تصاريح صادرة من الهيئة ولازمة لمنطقة المشروع وأعمال التنمية والتطوير بما يؤدى إلى تأثيرات سلبية جوهرية على أعمال التنمية والتطوير فى أرض المشروع، فيما عدا الحالات التى يكون فيها السحب أو الإلغاء نتيجة لمخالفة المطورأو أى من الافراد التابعة له لالتزاماتهم الواردة فى العقد أو فى القوانين واللوائح المطبقة فى أرض المشروع.

● سحب أو إلغاء أى موافقات أو تصاريح صادرة من الهيئة ولازمة لأرض المشروع وأعمال تنفيذ المشروع بما يؤدى إلى تأثيرات سلبية جوهرية على أعمال المشروع فى أرض المشروع، فيما عدا الحالات التى يكون فيها السحب أو الإلغاء نتيجة لمخالفة المطور أو أى من الأطراف التابعة له لالتزاماتهم الواردة فى العقد أوفى القوانين واللوائح المطبقة فى أرض المشروع.

● إيقاف تنفيذ العقد بناء على تعليمات الهيئة وبدون اسباب لمدة تزيد على ستة اشهر من تاريخ الإيقاف.

ثالثا -إجراءات إزالة المخالفة

● يتعين على كل طرف – عند حدوث أى مخالفة من الطرف الآخر – أن يخطره خلال 10 (عشرة) أيام عمل من تاريخ علمه بالمخالفة بكتاب موضحاً به طبيعتها والنتائج الناجمة عنها وكيفية معالجتها.

● يجب على الطرف المخالف خلال 15 (خمسة عشرة) يوم عمل من تاريخ استلام إخطار المخالفة أن يرسل للطرف الأخر خطة إزالة المخالفة، ويجب على الطرف الأخر خلال 10 (عشرة) أيام عمل من استلامه خطة الإزالة إخطار الطرف المخالف بموافقته أو رفضه لها.

● يتعين على الطرف المخالف -فى حالة قبول خطة إزالة المخالفة -أن يقوم ببذل الجهد اللازم لتنفيذ هذه الخطة،وإذا لم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة فى خطة الإزالة يحق للطرف الآخر انهاء العقد.

● يتعين على الطرف المخالف – فى حالة رفض خطة إزالة المخالفة – أن يقوم بإزالة المخالفة خلال خمسة واربعون يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض، وإلا يحق للطرف الأخر إنهاء العقد.

● مع عدم الإخلال بما تقدم، فإنه فى حالة وقوع مخالفة من أى طرف من طرفى العقد، يحق للطرف الآخر الحصول على التعويض المناسب طبقاً للمادة 36من هذا العقد (تسوية الخلافات).

● فى جميع الأحوال على الطرف غير المخالف اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتخفيف أو تقليل الخسارة الناتجة من حالة المخالفة الواقعة من الطرف المخالف.

رابعا – الإنهاء المبكر للعقد

أ. فى حالة حدوث أى من المخالفات المشار إليها فى المادة 27، 29،30 ولم يقم الطرف المخالف بإزالتها طبقا للقواعد والإجراءات المقررة بهذا العقد، يحق لأى من الطرفين – بحسب الأحوال – إنهاء العقد من خلال إصدار إخطار إنهاء مبكر للطرف الآخر مدته 15 يوم محددا به طبيعة المخالفة ونتائجها والإجراءات التى تمت بشأنها من قبل الطرفين.

ب. مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة 4.1 بعاليه، فى حاله اخلال المطور بالانتهاء من تنميه وتطوير او التصرف فى (%70) من الاراضى المخصصه لاى مرحله، يتم انهاء العقد جزئيا للمراحل التى لم يتم تسليمها حتى تاريخ الإخلال ويتم تجديد خطاب الضمان النهائى حتى الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالمراحل التى تم إستلامها قبل تاريخ الإنهاء الجزئى.

التعديلات

أولا – التعديلات بناءً على طلب المطور

فى حالة رغبة المطور فى إجراء أية تعديلات جوهرية فى خطة التنمية والتطوير لأرض المشروع يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئه وفقا لما يلي:

● إخطار الهيئه برغبته فى إجراء تعديلات جوهرية فى خطة التنمية والتطوير طبقاً للملحق (7) ويجب أن يشمل هذا الاخطار مبررات هذه التعديلات وتكاليفها والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها.

● إذا لم يكن للهيئه أى اعتراض على التعديلات الجوهرية فيجب عليها إعتمادها خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلامها، وإلا يعد ذلك موافقة ضمنية على هذه التعديلات

ثانيا – التعديلات بناءً على طلب الهيئه

يحق للهيئه أن تطلب من المطور القيام بأية تعديلات لازمة فى خطة التنميه والتطوير وذلك بعد اعتماد المخطط الخاص بالمطور بموجب إخطار كتابى يشمل مبررات هذه التعديلات، ويتعين على المطور تنفيذ هذه التعديلات على نفقة الهيئة بعد الاتفاق على تكاليفها المتوقعة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها.

القوة القاهرة

● تشمل حالات القوة القاهرة على سبيل المثال لا الحصر:

● الحرب والصراعات المسلحة الداخلية وحالات الإرهاب.

● العواصف والبراكين والزلازل وأى كوارث طبيعية أخرى.

● أى إضراب بحسب ما هو محدد طبقاً للقانون المصرى

● فى حالة القوة القاهرة، يتم إعفاء كل طرف من الطرفين من أداء التزاماته التعاقدية التى يستحيل تنفيذها، وفيما لم يرد به نص صريح فى العقد لا يحق لأى طرف مطالبة الطرف الأخر بتعويضه عن الخسائر الناتجة عن عدم تنفيذ هذه الإلتزامات.

● يجب على الطرف الذى تأثر بحالة القوة القاهرة أن يخطر الطرف الأخر بها خلال (7) أيام عمل، وأن يخطره خلال الـ (30) يوم عمل التالية للإخطار بكتاب مبين به طبيعة القوة القاهرة وتأثيراتها الفعلية على التزاماته وحجم ونوعية الأضرار التى أصابته منها والإجراءات المقترحة لإزالة أو تخفيف هذه التأثيرات والأضرار، وفى جميع الأحوال يتعين على الطرفين بذل كل الجهود الممكنة لتخفيف آثار ونتائج القوة القاهرة.

● يتعين على الطرف الذى تأثر بحالة القوة القاهرة أن يخطر الطرف الأخر فور انتهائها وبمباشرة التزاماته التى كان مستحيل تنفيذها.

● فى حالة القوة القاهرة الممتدة لمده تزيد عن (90) يوما التى تؤدى إلى التوقف الكامل أو الجزئى لتنفيذ المشروع يجب على الطرفين التشاور فيما بينهم لبحث ملاءمة إنهاء العقد أو الإعفاء من جزء من الالتزامات التعاقدية أو منح المطور مدة زمنية إضافية لمدة العقد وفقا لما يتم الإتفاق عليه فى حينه.

الظروف الاستثنائية

● إذا طرأت ظروف استثنائية غير عادية لم تكن فى الحسبان ولم يكن فى الوسع توقعها وقت إبرام هذا العقد وكان من أثارها جعل تنفيذ التزامات أحد طرفيه مرهقا بحيث يهدده بخسارة فادحة، على الطرفين التشاور فوراً فيما بينهما وبذل كل الجهود الممكنة لإعادة التوازن المالى والزمنى للعقد.

● فى حالة عدم توصل الطرفين لاتفاق خلال (60) يوم من إخطار أحد الطرفين للطرف الأخر وفقا لما هو مقرر فى المادة 31 -1 من هذا العقد يحق لأى من الطرفين إحالة الأمر للتسوية طبقاً للمادة 37 من هذا العقد.

ممثلوا الطرفين

يحق لكل طرف من الطرفين تعيين ممثليه خلال مدة العقد أو إستبدالهم بموجب إخطار يوجهه للطرف الآخر مبينا به أسماء ممثليه والسلطات والصلاحيات المفوضة لهم والأشخاص الذين يمثلونهم فى غيابهم، ولا يسرى هذا التعيين أو التبديل إلا بعد استلام الطرف الآخر للإخطار.

المراسلات والإخطارات

● تكون كافة الإخطارات والمكاتبات والإعلانات والمراسلات والطلبات والموافقات والأوامر والشهادات أو أى مستندات أخرى مقدمة من الطرفين صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية إذا أرسلت بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالبريد السريع أو إذا سلمت باليد مقابل التوقيع بما يفيد الإستلام أو بوسائل الفاكس والبرق أو غير ذلك من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية التى تصدر سجلاً لهذه الإخطارات.

● تعتبر الإخطارات المرسلة من أى طرف طبقاً للمادة (32-1) من هذ العقد قد تم تسليمها للطرف الآخر فى نفس اليوم فى حالة تسليمها باليد، أو فى تاريخ التوقيع على إيصال استلام البريد إذا أرسلت بالبريد السريع أو البريد المسجل بعلم الوصول.

● يحق لأى من الطرفين أو ممثليهم تعديل العناوين أو المعلومات الخاصة بهم بموجب إخطار كتابى للطرف الأخر، ولا يسرى هذا التعديل إلا بعد استلام الطرف الآخر الإخطار.

سرية المعلومات

● يتعين على كل طرف من طرفى العقد وتابعيهم من العاملين والمسئولين والاستشاريين والمقاولين والوكلاء والممثلين المحافظة على سرية جميع المعلومات الواردة بالعقد أو المشروع وعدم إفشائها أو التصريح بها لأى شخص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر.

لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على ما يلي:

● المعلومات المطلوب كشفها للمقرضين والمطلوبة من أى من الطرفين لأداء التزاماته طبقاً للعقد.

● المعلومات التى يمكن لأى من الطرفين إثبات أنها معروفة بالفعل على النطاق العام.

● المعلومات الخاصة بإجراءات وآليات تسوية الخلافات التى تنشأ بين المطور وأى شخص يتبعه من مقاولى الباطن.

● المعلومات المطلوبة تنفيذا لأى أوامر أو أحكام قضائية أو قانونية أو قرارات صادرة من البورصة المصرية أو أى جهة حكومية أو إدارية يمنحها القانون حق طلب المعلومات.

● المعلومات الممنوحة لشخص سبق له الحصول عليها بطريقة قانونية.

● يحق لكل طرف أن يحتفظ بجميع الحقوق وحق ملكية المعلومات السرية التى يصرح بها للطرف الأخر، ولا يعتبر التصريح من قبل كل طرف للطرف الأخر بالمعلومات السرية تنازلاً منه عن حقه فى حماية هذه المعلومات السرية من التصريح العام بها.

● يحق لكل طرف استخدام المعلومات السرية فقط لاستيفاء التزاماته تجاه الطرف الأخر طبقاً للعقد.

● مع عدم الإخلال بما هو مقرر لتنفيذ تسليم المشروع طبقاً لهذا العقد، على كل طرف من الطرفين بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر وخلال (10) أيام من انتهاء العقد لأى سبب من الأسباب أن يبذل كل الجهود المناسبة لإتلاف أو محو أو مسح أى معلومات أو يرد للطرف الأخر أى نسخ من المعلومات السرية التحريرية أو الإليكترونية التى تسلمها منه، وإذا كانت هذه المعلومات السرية ضرورية لتشغيل المشروع (ويشمل ذلك ما يتم لغرض التسليم وفقا لما هو مقرر) يتم المحافظة عليها وفقا لما يتم الإتفاق عليه بين الطرفين.

المسئولية والتعويض

● يكون كل طرف من طرفى العقد مسئولاً فى مواجهة الطرف الآخر أو الغير عن كافة الخسائر والأضرار التى تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء الأعمال التى يقوم بها بنفسه أو عن طريق أى من تابعيه او المتعاقدين معه، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإصابات الشخصية أو الوفاة أو الأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الأعمال التى يتعين تنفيذها طبقا للعقد أو أى سبب أخر أيا كان، كما يكون مسئولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التى تنجم عن ذلك.

● لا يكون أى طرف من طرفى العقد مسئولاً عن الخسائر والأضرار التى تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير من الطرف الذى أصابه الضرر أو أحد تابعيه او المتعاقدين معه.

● يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتعويض الطرف الآخر عن كافة المبالغ التى قد يسددها بموجب أحكام نهائية نتيجة الأضرار التى ألحقها بالأشخاص أو بالممتلكات والتى تنشأ عن تنفيذه للأعمال الواردة بالعقد أو بسببها بما فى ذلك تلك التى لا تغطيها وثائق التأمين.

القانون الواجب التطبيق

● يخضع هذا العقد للقوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ويتم تفسيره طبقاً لها.

● على جميع الاطراف الالتزام بالتشريعات المطبقة فى مصر والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقواعد واللوائح والإجراءات المطبقة والمنظمة للعمل فى المنطقة الاقتصادية.

تسوية الخلافات

● أى نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به يتم تسويته بالطرق الودية خلال (30) يوم عمل من تاريخ إخطار أى طرف للطرف الآخر بكتاب مبينا به طبيعة الخلاف ومقترحات حله، فإذا لم يتمكن الطرفان من تسوية الخلاف بالطرق الودية يحق لأى منهما إحالته إلى مركز تسوية المنازعات بالهيئة لنظره طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 83 لسنة 2002.

● إذا لم يقبل أى من الطرفين التوصيات الصادرة من مركز تسوية المنازعات، يحق لأيهما أن يحيل الخلاف للتحكيم طبقاً للإجراءات التالية:

● يتم التحكيم فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA) طبقاً لقواعد المركز.

● تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكماً وعلى المحكمين بعد تعيينهما تعيين المحكم الثالث والذى سيكون رئيساً لهيئة التحكيم، وفى حالة امتناع أى من الطرفين عن تعيين محكم خلال (30) يوم من تاريخ تعيين الطرف الأخر للمحكم فإن الطرف الأخر يمكنه أن يطلب من المدير العام لمركز التحكيم CRCICA تعيين هذا المحكم، وفى حالة امتناع المحكمين المعينين عن تعيين المحكم الثالث خلال (30) يوم من تعيين المحكم الثانى يكون لأى من الطرفين أن يطلب من المدير العام لمركز CRCICA تعيين المحكم الثالث.

● إجراءات التحكيم والقرارات والحكم الصادر فيه تتم باللغة العربية، وأى مستندات يتم تقديمها يمكن أن تكون باللغتين العربية أو الإنجليزية على أن تكون المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية مصحوبة بترجمة للغة العربية.

● على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها النهائى فى الخلاف خلال سنة من تاريخ تأسيس هيئة التحكيم مالم يتفق الطرفان على ما يخالف ذلك.

● يكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين وعلى هيئة التحكيم أن تحدد الطرف الذى يتحمل تكاليف التحكيم والمصروفات الأخرى.

سريان العقد

● يعتبر هذا العقد ساريا ونافذا فى مواجهة طرفيه إعتبارا من تاريخ توقيعه وختمه من الطرفين.

● فى حالة عدم صحة أى شرط أو مادة من مواد هذا العقد أو عدم قابليته للتنفيذ أو اعتباره غير ملزم، فإن ذلك لن يؤثر على تنفيذ كافة المواد والشروط الأخرى، ويتعين على الطرفين استبداله بمادة أو شرط جديد يمكنهما من تحقيق النتائج المرجوة بطريقة فعالة وصحيحة.

المصروفات

فيما لم يرد به نص فى العقد، على كل طرف أن يتحمل مصروفاته القانونية والمحاسبية، والمصروفات والنفقات الأخرى المرتبطة بالتفاوض وإعداد وتنفيذ العقد وملاحقه، وأى عقد أخر مصاحب أو مشار إليه فى هذا العقد.

علاقة الطرفين

● غير ما تم النص عليه فى هذا العقد لا يتضمن هذا العقد اى شروط يمكن تفسيرها على أنه يوجد إتحاد أو شركة مشتركة أو شركة تضامن أو شراكة أو تعهدات أو التزامات أو مسئوليات بالشراكة لأى طرف من الطرفين، وسيكون كل طرف مسئولاً عن تعهداته والتزاماته ومسئولياته وفقا لما هو مبين بالعقد دون التوقف على إرادة الطرف الأخر.

● فيما لم يرد به نص فى العقد، لا يعتبر اى من الطرفين وكيلاً للطرف الآخر ولا يحق له إلزامه بأى حقوق أو التزامات بدون موافقه كتابية مسبقة.

● فيما لم يرد به نص فى العقد، لا يحق لأى من الطرفين تولى المسئوليات أو الالتزامات الصريحة أو الضمنية نيابة عن الطرف الأخر أو باسمه بدون موافقة كتابية مسبقة.

التعديل والتنازل

● يكون تعديل العقد أو التنازل عنه بموجب مستند موقع عليه من الطرفين.

● لا يسرى التنازل عن أى مادة أو شرط أو موافقة ممنوحة بموجب العقد إلا بعد تقديمه بكتاب موقع عليه من الطرف المتنازل للغرض المقرر فقط، ولا يجوز استنتاج هذا التنازل من الوقائع المحيطة.

● لا يعتبر عدم إستعمال أى من الطرفين لأية حقوق أو صلاحيات أو امتيازات طبقاً للعقد تنازلاً منه، وأن إستعمال أية حقوق أو صلاحيات أو امتيازات لا تؤدى إلى استبعاد الحقوق أو الصلاحيات أو الامتيازات الأخرى.

● لا تسقط أى مخالفة لأى شرط فى العقد إلا بعد موافقة كتابية من الطرفين.

الملاحق

● تعتبر الملاحق التالية جزء لا يتجزأ من العقد وتأخذ احكامه:

الملحق 1: خريطة حدود الموقع لأرض المشروع.

الملحق 2: اشتراطات التخطيط بخصوص تطوير الأراضى.

الملحق 3: المخطط العام للمشروع.

الملحق 4: تسليم أصول المشروع.

الملحق 5: المخطط العام للمنطقة الاقتصادية.

الملحق 6: الجدول الزمنى لمراحل الانشاء.

الملحق 7: خطة التنمية والتطوير.

● فيما لم يرد به نص فى العقد، فإن العقد وملحقاته يمثل الاتفاق النهائى بين الطرفين والذى يجب أى تفاهمات أو ترتيبات أو اتفاقات سابقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر اى تبادل للمعلومات والإيضاحات والردود على الاستفسارات بين الطرفين أو الصادرة من أيهما قبل تاريخ توقيع العقد، وأى إقرارات أو تفاهمات سابقة بين الطرفين مخالفة للعقد لن يكون لها سلطة ملزمة.