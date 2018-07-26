انفراد.. نتائج التحقيقات فى شكاوى عملاء موانئ دبى – السخنة

■ التحقيقات أجرتها لجنة رفيعة المستوى من رئاسة الجمهورية أمانى العزازىحصلت «المال» على نتائج تحقيقات أجرتها الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن شكاوى المتعاملين مع ميناء السخنة، الذى تديره شركة موانئ دبى العالمية، والخاصة بطول زمن الإفراج الجمركى عن

■ التحقيقات أجرتها لجنة رفيعة المستوى من رئاسة الجمهورية

أمانى العزازى

حصلت «المال» على نتائج تحقيقات أجرتها الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن شكاوى المتعاملين مع ميناء السخنة، الذى تديره شركة موانئ دبى العالمية، والخاصة بطول زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات لمدة تصل إلى 45 يوماً.

شملت الشكاوى فرض غرامات تأخير باهظة على المستوردين فى شكل تكاليف أرضيات رغم عدم مسئوليتهم عن التأخير.

وقالت الهيئة الاقتصادية، إنه بعد الدراسة من خلال لجنة رفعية المستوى من رئاسة الجمهورية، اتضح أن موانئ دبى تتحمل السبب الرئيسى فى تأخر الإفراج الجمركى، بسبب طول الفترة الزمنية الخاصة بنقل الشحنة من رصيف التفريغ إلى ساحات الفحص الجمركى.

وذكرت أن الأسباب التى دفعتها لتحميل موانئ دبى مسئولية التأخير، تتضمن عدم كفاية معدات التفريغ والنقل، مشيرة إلى أن الشركة تركز على عمليات إنهاء أعمال تداول السفن، تفاديا لغرامات تأخرها، وذلك على حساب معدلات التداول بالساحات.

وقالت إنها لاحظت أثناء المرور الميدانى، تهالك بعض المعدات وتقادمها، كما وجد أن بعضها عاطل عن العمل، إلى جانب عدم تناسب المساحات المخصصة للتفريغ والتخزين بالأرصفة مع حجم تدفق الشحنات، نتيجة سوء إدارة المشغل، موضحة أن الطاقة القصوى للمحطة 1.1 مليون حاوية سنوياً، وتعمل حالياً بما يعادل 540 ألف حاوية فقط.

وأضافت الهيئة الاقتصادية، أن عدم وجود ممرات بين الحاويات لتسهيل إجراءات الفحص والمعاينة الظاهرية، وفحص العينات، من بين أسباب التأخير فى عمليات الإفراج الجمركى، إلى جانب ضعف كفاءة العاملين التابعين للشركة، ما يؤدى إلى بطء عمليات التفريغ، والنقل إلى ساحات التخزين.

وأشارت إلى أن زمن الإفراج مقسم على تداول ونقل الشحنات من سطح السفينة بعد التراكى، وحتى مناطق الفحص الجمركى والرقابى، ويشمل التفريغ من السفينة إلى الرصيف، والنقل إلى رصيف التخزين، ومنه إلى ساحة الفحص الجمركى، وتلك العمليات مسؤولية المشغل ومحطة الحاويات، أى موانئ دبى العالمية.

وأضافت أن زمن الفحص الجمركى يشمل فتح الشهادة الجمركية، والكشف والمعاينة والتثمين، ثم الإحالة إلى جهات العرض، وفقا لنوع البند والصنف، وأخيراً تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءاتها النوعية.

وأوضحت الهيئة أن مسئولية التأخير بعد الإفراج النهائى أو المؤقت تحت التحفظ، وصرف الشحنة بعد سداد الرسوم، تقع على صاحب الشأن، أو من يفوضه.

وطالب اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، فى خطابه لإدارة موانئ دبى، باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة ومنها مراجعة الإجراءات الفنية الخاصة بتداول الحاويات والبضائع على ظهر السفن، من لحظة وصول السفينة وتراكيها، وحتى استقرار البضاعة بساحات العرض الجمركى، بحيث لا تتجاوز يوماً واحداً، لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى.

وشدد على ضرورة صيانة وإحلال المعدات المتهالكة، أو تأجير أخرى، وإعادة تنظيم ساحات التخزين والفحص، بما يحقق سهولة التداول.

ووجه بدراسة إمكانية نقل منطقة ورش الدائرة الجمركية، واستغلال مساحتها فى عمليات فحص الحاويات، إلى جانب تنفيذ جميع أعمال نقل الشحنات إلى ساحات الفحص ليلاً، وإخلائها من المعدات فى الثامنة من صباح اليوم التالى، حتى تتمكن الأجهزه المعاونة من إنهاء إجراءاتها فى نفس اليوم.

كما طالب الشركة بتخصيص ساحة لفحص مستلزمات الإنتاج، وترتيب مكان انتظار بساحات الفحص للجان هيئة الرقابة على الصادرات، مع الامتناع عن اصطحاب صاحب الشأن إليها لتحقيق المرونة والسرعة.

وأوصى بالتعاقد مع ميناء بدر الجاف، التابع لجهاز الخدمة الوطنية، الذى يبعد 10 كيلو مترات عن ميناء السخنة، لإجراء عمليات الفحص الجمركى لتوفير الساحات اللازمة.

وأشار فى خطابه إلى أن قصور أداء محطة حاويات موانئ دبى السخنة، ترفع التكلفة اللوجستية على البضائع الواردة على المواطن المصرى، وعلى البضائع المصرية المصدره، بما يخرجها من المنافسة.

وحذر من أن ارتفاع التكلفة إلى جانب زيادة تعريفة أعمال التداول، يتسبب فى خروج ميناء السخنة من المنافسة، وضعف القدرة على جذب خطوط ملاحية منتظمة، وبالتالى عدم الوصول للطاقة الاستيعابية القصوى، منذ منح حق الامتياز عام 2008 وحتى 2018.

وطالب الهيئة الاقتصادية بإعادة النظر فى غرامات التأخير الباهظة، التى تفرضها الشركة على المتعاملين مع ميناء السخنة، وتحديد الحالات المتضررة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة وإدارة الشركة، تمهيدا لرد الغرامات.