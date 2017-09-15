انفراد.. موزعو المصرية للاتصالات يبدأون مزاولة نشاطهم خلال شهر‎

قصر بيع شرائح المحمول على السنترالات وفروع تى إى داتاالشركة تفتح باب حجز الخطوط فى سنترالي الدقى وعرابى كمرحلة أولىمحمود جماليبدأ موزعو الشركة المصرية للاتصالات، الذين اختارتهم لتسويق خدمات المحمول بالسوق المحلية، مزاولة نشاطهم خلال شهر من تاريخ طرح الشركة الخدمة رسميا.وقالت مصادر مسئولة فى

قصر بيع شرائح المحمول على السنترالات وفروع تى إى داتا

الشركة تفتح باب حجز الخطوط فى سنترالي الدقى وعرابى كمرحلة أولى

محمود جمال

يبدأ موزعو الشركة المصرية للاتصالات، الذين اختارتهم لتسويق خدمات المحمول بالسوق المحلية، مزاولة نشاطهم خلال شهر من تاريخ طرح الشركة الخدمة رسميا.

وقالت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات لـ”المال”، إنه سيتم قصر بيع شرائح محمول المصرية للاتصالات فى السنترالات ومنافذ الشركة المصرية لنقل البيانات “تى إى داتا” كمرحلة أولى لحين انتهاء عمليات الربط الفنى لأنظمة الموزعين الداخلية مع السيستم المركزى للمصرية للاتصالات.

وكانت «المصرية» قد تعاقدت منذ أسابيع مع 15 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام الفرانشايز، وهى: «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تل»، و«دوت إيجبيت»، و«فيوتشر ICT»، و«العربية»، و«AUN»، و«وايب سايت»، انضمت إليها مؤخرا شركة “الخيول نت”.

فى سياق متصل، علمت “المال” أن المصرية للاتصالات ستفتح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية ظهرا باب حجز شرائح المحمول الجديدة التى تحمل كود 0155 فى سنترالي الدقى وعرابى بمنطقة الدقى وذلك بأصل وصورة بطاقة الرقم القومى.

وحصلت “المال” على نسخة من إعلان داخلى للشركة فى سنترال عرابى، منشور أمس الأول الخميس، ورد بها “سنترال الدقي هيبدأ بيع خطوط الشبكة الرابعة الخاصة بالشركة الوطنية يوم الجمعة الساعة 2 وعايزين نعمل مبيعات حلوة من أول يوم مفيش أي معلومات عن الأسعار أو الباقات بس في شرايح داتا بس وفي فويس الأسعار يوم الجمعة عشان الشركات المنافسة وبصورة البطاقة وأيضا سنترال المهندسين ….سنترال الدقي … تي إي داتا الدقي والكثير من سنترالات القاهرة …… بداية جديدة وموفقة بإذن الله، ادعم اقتصاد بلدك ادعم المصرية للاتصالات”.

وكانت «المال» قد انفردت فى 16 أغسطس الماضى بالكشف عن الشروط الفنية الواجب توافرها فى شبكة موزعى المصرية للاتصالات، ومنها ضرورة ألا تقل مساحة فرع الموزع عن 30 مترًا مربعًا، وأن يكون مزوداً بأحدث الديكورات والتجهيزات التكنولوجية لتقديم خدمات الموبايل، إلى جانب امتلاكه سابقة أعمال جيدة مع «المصرية».

وتعد المصرية للاتصالات أولى الشركات التى وقعت على بنود تراخيص خدمات المحمول والجيل الرابع فى سبتمبر الماضى بقيمة 7.08 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية والنصف الآخر بالدولار، وتم سداد 5.2 مليار جنيه منها، مع تقسيط المتبقى والبالغ 1.8 مليار جنيه على 4 سنوات، علما بأنها سددت القسط الأول بقيمة 235 مليون جنيه و26 مليون دولار منذ أيام.

ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، مبدئيا لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.