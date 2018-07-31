انفراد| مواعيد استلام طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين

محمد مجدي
تنفرد “المال”، بنشر مواعيد إضافة المواليد الجدد طبقاً لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد -اليوم الثلاثاء- للإعلان عن ضوابط وشروط إضافتهم على البطاقات التموينية.
وحصلت “المال”، على منشور يوضح مواعيد إضافة المواليد على البطاقات التموينية بالنظام الرقمي، والذي تم إعداده من قبل وزارة التموين.
الفترة
البطاقات
الأسبوع الأول 1/8 ـ 10/8/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ0
الأسبوع الثاني من 11/8 ـ 17/8/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ1
الأسبوع الثالث 18/8 ـ 24/8/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ2
الأسبوع الرابع 25/8 ـ 31/8/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ3
الأسبوع الخامس 1/9 ـ 7/9/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ4
الأسبوع السادس 8/9 ـ 14/9/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ5
الأسبوع السابع 15/9 ـ 21/9/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ6
الأسبوع الثامن 22/9 ـ 28/9/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ7
الأسبوع التاسع 29/9 ـ 5/10/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ8
الأسبوع العاشر 6/10 ـ 12/10/2018
البطاقات التموينية المنتهية من جهة اليمين بـ9