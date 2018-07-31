انفراد| مواعيد استلام طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين

محمد مجديتنفرد "المال"، بنشر مواعيد إضافة المواليد الجدد طبقاً لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد -اليوم الثلاثاء- للإعلان عن ضوابط وشروط إضافتهم على البطاقات التموينية.وحصلت "المال"، على منشور يوضح مواعيد إضافة المواليد على البطاقات التم

محمد مجدي

تنفرد “المال”، بنشر مواعيد إضافة المواليد الجدد طبقاً لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد -اليوم الثلاثاء- للإعلان عن ضوابط وشروط إضافتهم على البطاقات التموينية.

وحصلت “المال”، على منشور يوضح مواعيد إضافة المواليد على البطاقات التموينية بالنظام الرقمي، والذي تم إعداده من قبل وزارة التموين.

