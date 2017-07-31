انفراد ..كراسة شروط الأراضي المطروحة بنظام الشراكة مع الحكومة

تقديم العروض 24 - 28 سبتمبر وجلسة الاستفسارات 22 أغسطس الهيئة تلتزم بتوفير الأراضي خالية من الموانع الفنية والقانونية تلتزم بإصدار القرار الوزاري واستخراج التراخيص والتصاريح وتوصيل المرافقبدور إبراهيم:أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح 13 قطعة أرض استثمارية، بنظام الشراكة بمساحات 58 ف

تقديم العروض 24 – 28 سبتمبر وجلسة الاستفسارات 22 أغسطس

الهيئة تلتزم بتوفير الأراضي خالية من الموانع الفنية والقانونية

تلتزم بإصدار القرار الوزاري واستخراج التراخيص والتصاريح وتوصيل المرافق

بدور إبراهيم:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح 13 قطعة أرض استثمارية، بنظام الشراكة بمساحات 58 فدانا و2800 فدان، لتشجيع القطاع الخاص ومنحه الفرصة للمشاركة في تحقيق خطط التنمية.

وقد حددت كراسة الشروط، تقديم العروض من 24- 28 سبتمبر المقبل، على أن يتم تخصيص يوم 22 أغسطس الجاري، لجلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وقالت الهيئة في معرض كراسة الشروط، إن دورها الأساسي يتمثل في إتاحة أرض المشروع محل المشاركة خالية من الموانع الفنية والقانونية، وإصدار القرار الوزاري، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة في إطار القوانين والاشتراطات البنائية المحددة لكل مشروع، وتوصيل المرافق الأساسية المطلوبة إلى الحد الخارجي لقطعة الأرض، وتحديدًا عند النقطة الرئيسية التي يحددها المطور بالاتفاق مع الهيئة.

وأرجعت الهيئة، لجوئها إلى آلية الشراكة، لما تتميز به من القدرة على قيام كلا الطرفين بالدور الذي يجيده، بما يحقق أفضل النتائج ويسرع من عمليات التنمية، إذ يتولى المستثمر أو المطور مهام تمويل وتصميم وتسويق المنتجات العقارية تبعًا لرؤيته الخاصة، ووفقاً لدراسات الجدوى التي يقوم بها والمحددة لاحتياجات السوق، مع منح المطور إمكانية بيع أو تأجير أو تشغيل المنتج العقاري النهائي.

وتهدف كراسة الشروط إلى توحيد المعايير الفنية والمالية والقانونية، التي يقوم المطور على أساسها بتقديم عروضه، وتلخيص المعلومات الفنية والمالية التي يمكن من خلالها تحديد أفضل العروض المقدمة، من جهة الملاءة المالية والخبرة والقدرات الفنية والبشرية.

الجزء الأول (مقدمة وأهداف العلاقة التعاقدية والتعريفات)

الجزء الثاني (وصف القطع المطروحة ومساحاتها واشتراطاتها) (1 من 2)

الجزء الثالث (وصف القطع المطروحة ومساحاتها واشتراطاتها) (2 من 2)

الجزء الرابع والأخير (دراسات الجدوى والجدول الزمني والمستندات المطلوبة)