انفراد.. توصيات اتحاد البنوك على مشروع قانون الجهاز المصرفي

كتب- محمد سالم: طلبت اللجنة المشكلة من اتحاد بنوك مصر لدراسة مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد- خلال اجتماعها الذى عقد بتاريخ 12 يوليو الجارى- بضرورة إعادة النظر فى بعض مواد المسودة الأولى للقانون، والتى ترى أنها تنقل كثيرًا من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزى لتكون بيد "المحافظ".وأ

كتب- محمد سالم:



طلبت اللجنة المشكلة من اتحاد بنوك مصر لدراسة مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد- خلال اجتماعها الذى عقد بتاريخ 12 يوليو الجارى- بضرورة إعادة النظر فى بعض مواد المسودة الأولى للقانون، والتى ترى أنها تنقل كثيرًا من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزى لتكون بيد “المحافظ”.

وأشارت فى نص مذكرة الاجتماع- الذى تنفرد “المال” بنشرها- إلى اتفاق أعضاء الاتحاد بالاجتماع على ضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون، والتى يسفر تطبيقها عن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين، وحرمان القطاع المصرفى من خبراتهم، كما أنها تؤثر سلبا على صلاحيات الجميعة العامة ومجالس إدارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.

واقترحت اللجنة وضع فصل خاص بمشروع القانون للبنوك الإسلامية يراعى فى نصوصه تعديل الأحكام والمواد القانونية المفروضة على البنوك التقليدية، والتى لا تتوافق مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية.



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وانفردت “المال” بنشر النص الكامل لمواد مشروع القانون الجديد على 4 أجزاء :

تضمن الجزء الأول المواد من 1 حتى 38

وشمل الجزء الثانى المواد من 38 حتى 82

كما شمل الجزء الثالث المواد من 82 حتى 121

فيما تضمن الجزء الرابع والأخيرالمواد من 121 حتى 170