انفراد| النص الكامل للتعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام

أحمد عليتنفرد "المال" بنشر النص الكامل لمسودة التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي أعدها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وتم إرسالها لمجلس الوزراء لدراستها.وضمت التعديلات المرسلة 3 ابواب ،علما بان الوزير السابق خالد بدوي كان قد اعد جزء كبير

أحمد علي

تنفرد “المال” بنشر النص الكامل لمسودة التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي أعدها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وتم إرسالها لمجلس الوزراء لدراستها.

وضمت التعديلات المرسلة 3 ابواب ،علما بان الوزير السابق خالد بدوي كان قد اعد جزء كبير من تلك التعديلات كما اضاف اليها الوزير الحالي هشام توفيق.

وكان أبرز تلك الاقتراحات وأكثرها أهمية هو إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تملك أقل من 50% من أسهم شركات قطاع الأعمال العام القابضة، فضلا عن تحديد مدة مجالس إدارات الشركات القابضة بـ3 سنوات.

وتطرقت المسودة إلى وضع ضوابط واضحة ومعايير لاستمرار الشركات الخاسرة من عدمه، إذ اقترحت في حالة تآكل حقوق الملكية بشكل كامل عرض أمر الشركة على الجمعية العمومية للنظر في تصفيتها أو دمجها مع أخرى إن وجدت جدوى اقتصادية من ذلك، وذلك بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة في ضخ أموال لشركات لا يوجد جدوى لاستمرارها اقتصاديًا.

وضمت البنود المقترحة تعديل هيكل الجمعية العمومية للشركة القابضة لتضم 7 ممثلين للدولة بحد أقصى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة والمساهمين من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد، وذلك بهدف مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشركات القابضة لرفع الكفاءة الاقتصادية لها عن طريق الخبرات التي يضيفها كوادر القطاع الخاص.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة للتعديلات:

التعديلات المقترحة على الفصل الأول من الباب الأول لقانون قطاع الأعمال

التعديلات المقترحة على الفصل الثاني من الباب الأول لقانون قطاع الأعمال

التعديلات المقترحة على الفصل الثالث من الباب الأول لقانون قطاع الأعمال

التعديلات المقترحة على الفصل الأول من الباب الثاني لقانون قطاع الأعمال

التعديلات المقترحة على الفصل الثاني من الباب الثاني لقانون قطاع الأعمال

التعديلات المقترحة على الفصل الثالث من الباب الثاني لقانون قطاع الأعمال

التعديلات المقترحة على الفصل الرابع من الباب الثاني لقانون قطاع الأعمال

التعديلات المقترحة على الفصل الأول من الباب الثالث لقانون قطاع الأعمال